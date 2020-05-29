Общественный транспорт не будет работать в выходные дни до конца июня
Общественный транспорт в Кишиневе и Бельцах в выходные дни не будет работать до конца июня. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику.
Соответствующее решение было комиссией по чрезвычайным ситуациям в связи с существующими рисками распространения опасного коронавируса нового типа.
Соответствующее решение было комиссией по чрезвычайным ситуациям в связи с существующими рисками распространения опасного коронавируса нового типа.
Опубликовано: 17:10 29/05/2020
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