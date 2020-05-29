Общественный транспорт в Кишиневе и Бельцах в выходные дни не будет работать до конца июня. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику.



Соответствующее решение было комиссией по чрезвычайным ситуациям в связи с существующими рисками распространения опасного коронавируса нового типа.