Срочно! 171 новый случай заражения COVID-19
По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты за последние сутки в Молдове зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число инфицированных составило 7896 человек.
С начала эпидемии зарегистрировано 288 летальных исходов.
4278 пациентов полностью вылечились.
С начала эпидемии зарегистрировано 288 летальных исходов.
4278 пациентов полностью вылечились.
Опубликовано: 17:04 29/05/2020
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