По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты за последние сутки в Молдове зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число инфицированных составило 7896 человек.



С начала эпидемии зарегистрировано 288 летальных исходов.



4278 пациентов полностью вылечились.