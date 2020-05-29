Торговые центры могут быть открыты с 8-го июня. За исключением заведений общественного питания и развлечений, расположенных в этих центрах, пишет actualitati.md.



Об этом заявил премьер-министр Республики Молдова Ион Кику.



Кроме того, с 1 июня можно будет возобновить тренировки на открытом воздухе для спортсменов молдавских федераций.



Рынки в Кишиневе и Бельцах также открыты 1-го июня.