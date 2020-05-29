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Торговые центры возобновят свою деятельность с 8 июня


Торговые центры могут быть открыты с 8-го июня. За исключением заведений общественного питания и развлечений, расположенных в этих центрах, пишет actualitati.md.

Об этом заявил премьер-министр Республики Молдова Ион Кику.

Кроме того, с 1 июня можно будет возобновить тренировки на открытом воздухе для спортсменов молдавских федераций.

Рынки в Кишиневе и Бельцах также открыты 1-го июня.


Опубликовано: 17:00 29/05/2020

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