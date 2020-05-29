Ветераны войны зачастую сталкиваются с проблемами при взаимодействии с органами местного публичного управления. Об этом они рассказали на встрече с генеральным примаром Кишинева Ионом Чебан, состоявшейся сегодня, 29 мая.



В частности, ветераны пожаловались на неисполнение судебных решений о предоставлении им жилья и об изменении административных актов, которые позволили бы передать жилье этим категориям граждан, а также на проблемы в жилищно-коммунальной сфере и отношение отдельных профильных служб к проблемам, о которых сообщают граждане.



Помимо этого, на встрече обсуждались вопросы о предоставлении бесплатных медицинских услуг, выделении нежилых помещений для нужд ветеранов, ремонте памятников, предоставлении бесплатных похорон ветеранам, имеющим заслуги, и другие.



– Я пригласил на беседу нескольких представителей муниципалитета, ответственных за области, в которых имеются проблемы, и попросил отслеживать их и решать. Что касается предоставления жилья, то это более сложная процедура, – заявил столичный градоначальник.



Ион Чебан пообещал, что такие встречи будут проводиться регулярно для решения тех проблем ветеранов, которые входят в компетенцию местной публичной администрации.