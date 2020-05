Directorul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), Nicolae Furtună, a explicat că ridicarea graduală a restricțiilor în mai multe sectoare ale economiei va duce la micșorarea numărului de infectări cu COVID-19 până la 200 de cazuri pe săptămână, în caz contrar această cifră se poate ridica până la 1000.



Potrivit medicului epidemiolog, evoluțiile infecției sunt determinate de rata de de contagiozitate, iar aceasta la rândul ei este determinată de comportamentul cetățenilor. Astfel, dacă rata de contagiozitate rămâne să varieze între 1,3-0,9 riscăm să menținem trendul de creștere a cazurilor. În cazul în care rata de contagiozitate va scădea de la 0,9 la 0,6 se va înregistra un trend semnificativ de scădere a cazurilor de contaminare cu COVID-19.



”Acesta este răspunsul la întrebarea de ce nu se deschide astăzi totul simultan. Pentru că va influența la valoarea ratei de contagiozitate și la numărul de cazuri de infectare, care va fi în creștere. Dacă păstrăm indicatorul la valoarea de 0,6-0,7, în luna iunie, vom putea înregistra pe săptămână sub 200 de cazuri de contaminare, în caz contrar tendința de înregistrare masivă a cazurilor care va depăși cifra de 1000 este una reală și pe care trebuie s-o înțeleagă toată lumea, inclusiv cei care vor cu orice preț să relanseze activitățile”, a spus Furtună.



”Vorbim în continuare de redeschiderea graduală, ținând cont de evaluarea riscului. Noi am avut o poziție clară față de redeschiderea grădinițelor și rămânem pe poziția că nu le redeschidem. Am avut poziție cât se poate de clară vizavi de HoReCa și am explicat care este riscul. Am tergiversat mult cu redeschiderea curselor avia și le vom redeschide tot gradual”, a explicat directorul ANSP.



Igor Dodon a declarat astăzi, în cadrul emisiunii ”Președintele răspunde”, că decizia de a ridica treptat restricțiile este una corectă. Potrivit președintelui, dacă toate interdicțiile se scoteau într-o zi, sistemul de sănătate putea intra în incapacitate de a acorda ajutorul medical necesar.