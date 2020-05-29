В условиях, когда общественные организации могут финансироваться извне, существует риск того, что на политику Молдовы будут оказывать влияние внешние силы. По этой причине парламентская фракция Партии социалистов не поддержит нынешнюю формулу законопроекта о деятельности некоммерческих организаций. Глава фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ утверждает, что деятельность НПО должна находиться в правовом поле Республики Молдова.



«Если политическим партиям предоставить право создавать общественные организации, то их деятельность должна строго регламентироваться законом о политических партиях, включая часть, касающуюся их финансирования, которая должна быть прозрачной и исключительно из внутренних источников. За представленную версию законопроекта о некоммерческих организациях ПСРМ голосовать не будет. Окончательное решение будет принято после того, как мы увидим все предложения депутатов специализированной парламентской комиссии. Суверенитет народа не продается», – написал Корнелиу Фуркулицэ на своей странице в социальной сети.



Напомним, что Президент РМ Игорь Додон также заявил сегодня, что, если закон о неправительственных организациях будет принят в нынешней редакции, безопасность страны будет поставлена ​​под угрозу.



«По этой формуле несколько ребят из Гарварда могут создать НПО, перевести несколько миллионов, после чего эта НПО вместе с партией Майи Санду, или Нэстасе, или другой любой партией начинает политическую деятельность. Другими словами, у политической партии не будет официального дохода. Это означает вмешательство извне в молдавскую политику. Оппоненты говорят, что, если мы не одобрим документ, не получим финансирование от ЕС. На таких условиях и не надо», – заявил Игорь Додон во время программы «Президент отвечает».