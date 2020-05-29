Обращение президента Игоря Додона по случаю окончания 2019-2020 учебного года
«Уважаемые педагоги!
Дорогие школьники и студенты!
Конец мая приносит чувство удовлетворения, достигнутой цели, успеха, отмечаемого шумно, ярко и радостно.
В этом году май уходит так, как пришел – тихо и в изоляции.
И хотя в этой реальности колокольчик не прозвенит на мероприятиях по случаю окончания учебного года, его звон прозвучит в душах школьников, учителей и родителей. Сегодня мы отмечаем конец 2019-2020 учебного года – важного года в наших биографиях и, в частности, в развитии образовательных систем всех стран мира.
Ситуация, в которой мы оказались из-за пандемии COVID-19, дала нам возможность понять, что учиться и учить можно и по-иному, что учителя очень гибки и отзывчивы, а школьники готовы к познанию при любых обстоятельствах; мы убедились, что умеем, можем и, главное, хотим продолжать начатое. Я призываю вас выйти из этого сложного периода с усвоенным уроком! Давайте осознаем степень ответственности каждого из нас! Давайте будем едины на нашем пути к успеху!
Не сомневаюсь, что и в этом году наступающее лето будет летом открытий – открытий самих себя и людей по соседству, живописных мест нашей страны, мира книг и бесконечности виртуальной вселенной.
По традиции, желаю вам, дорогие школьники и студенты страны, прекрасных и плодотворных каникул! Копите силы, впечатления и мечты!»
Дорогие школьники и студенты!
Конец мая приносит чувство удовлетворения, достигнутой цели, успеха, отмечаемого шумно, ярко и радостно.
В этом году май уходит так, как пришел – тихо и в изоляции.
И хотя в этой реальности колокольчик не прозвенит на мероприятиях по случаю окончания учебного года, его звон прозвучит в душах школьников, учителей и родителей. Сегодня мы отмечаем конец 2019-2020 учебного года – важного года в наших биографиях и, в частности, в развитии образовательных систем всех стран мира.
Ситуация, в которой мы оказались из-за пандемии COVID-19, дала нам возможность понять, что учиться и учить можно и по-иному, что учителя очень гибки и отзывчивы, а школьники готовы к познанию при любых обстоятельствах; мы убедились, что умеем, можем и, главное, хотим продолжать начатое. Я призываю вас выйти из этого сложного периода с усвоенным уроком! Давайте осознаем степень ответственности каждого из нас! Давайте будем едины на нашем пути к успеху!
Не сомневаюсь, что и в этом году наступающее лето будет летом открытий – открытий самих себя и людей по соседству, живописных мест нашей страны, мира книг и бесконечности виртуальной вселенной.
По традиции, желаю вам, дорогие школьники и студенты страны, прекрасных и плодотворных каникул! Копите силы, впечатления и мечты!»
Опубликовано: 14:24 29/05/2020
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