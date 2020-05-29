«Уважаемые педагоги!

Дорогие школьники и студенты!



Конец мая приносит чувство удовлетворения, достигнутой цели, успеха, отмечаемого шумно, ярко и радостно.



В этом году май уходит так, как пришел – тихо и в изоляции.



И хотя в этой реальности колокольчик не прозвенит на мероприятиях по случаю окончания учебного года, его звон прозвучит в душах школьников, учителей и родителей. Сегодня мы отмечаем конец 2019-2020 учебного года – важного года в наших биографиях и, в частности, в развитии образовательных систем всех стран мира.



Ситуация, в которой мы оказались из-за пандемии COVID-19, дала нам возможность понять, что учиться и учить можно и по-иному, что учителя очень гибки и отзывчивы, а школьники готовы к познанию при любых обстоятельствах; мы убедились, что умеем, можем и, главное, хотим продолжать начатое. Я призываю вас выйти из этого сложного периода с усвоенным уроком! Давайте осознаем степень ответственности каждого из нас! Давайте будем едины на нашем пути к успеху!



Не сомневаюсь, что и в этом году наступающее лето будет летом открытий – открытий самих себя и людей по соседству, живописных мест нашей страны, мира книг и бесконечности виртуальной вселенной.



По традиции, желаю вам, дорогие школьники и студенты страны, прекрасных и плодотворных каникул! Копите силы, впечатления и мечты!»