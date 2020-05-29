Президент страны выразил соболезнования семье из Хынчешт и призвал политиков не спекулировать на трагедии
Глава государства Игорь Додон назвал трагедией для всей страны гибель шестилетнего мальчика из Хынчешт, и призвал политиков не спекулировать этим случаем.
Президент выразил соболезнования семье из Хынчешт, заявив, что готов оказать ей всю необходимую помощь. Он также сообщил, что по его указанию в поиски пропавшего ребенка готовы были включиться до 400 военнослужащих.
- То, что произошло – это трагедия. Мы не можем никого винить. Не надо делать политику из трагедии людей. Не надо заниматься политическим пиаром за счет бед людей. Если можем помочь, давайте окажем им помощь, - заявил Игорь Додон.
В этом контексте глава государства пояснил, что из-за эпидемии нельзя возобновить работу детских садов, чтобы не спровоцировать массового заболевания среди детей.
Президент выразил соболезнования семье из Хынчешт, заявив, что готов оказать ей всю необходимую помощь. Он также сообщил, что по его указанию в поиски пропавшего ребенка готовы были включиться до 400 военнослужащих.
- То, что произошло – это трагедия. Мы не можем никого винить. Не надо делать политику из трагедии людей. Не надо заниматься политическим пиаром за счет бед людей. Если можем помочь, давайте окажем им помощь, - заявил Игорь Додон.
В этом контексте глава государства пояснил, что из-за эпидемии нельзя возобновить работу детских садов, чтобы не спровоцировать массового заболевания среди детей.
Опубликовано: 13:33 29/05/2020
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