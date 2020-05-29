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Президент страны выразил соболезнования семье из Хынчешт и призвал политиков не спекулировать на трагедии


Глава государства Игорь Додон назвал трагедией для всей страны гибель шестилетнего мальчика из Хынчешт, и призвал политиков не спекулировать этим случаем.
Президент выразил соболезнования семье из Хынчешт, заявив, что готов оказать ей всю необходимую помощь. Он также сообщил, что по его указанию в поиски пропавшего ребенка готовы были включиться до 400 военнослужащих.

- То, что произошло – это трагедия. Мы не можем никого винить. Не надо делать политику из трагедии людей. Не надо заниматься политическим пиаром за счет бед людей. Если можем помочь, давайте окажем им помощь, - заявил Игорь Додон.

В этом контексте глава государства пояснил, что из-за эпидемии нельзя возобновить работу детских садов, чтобы не спровоцировать массового заболевания среди детей.


Опубликовано: 13:33 29/05/2020

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