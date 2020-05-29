Глава государства Игорь Додон назвал трагедией для всей страны гибель шестилетнего мальчика из Хынчешт, и призвал политиков не спекулировать этим случаем.

Президент выразил соболезнования семье из Хынчешт, заявив, что готов оказать ей всю необходимую помощь. Он также сообщил, что по его указанию в поиски пропавшего ребенка готовы были включиться до 400 военнослужащих.



- То, что произошло – это трагедия. Мы не можем никого винить. Не надо делать политику из трагедии людей. Не надо заниматься политическим пиаром за счет бед людей. Если можем помочь, давайте окажем им помощь, - заявил Игорь Додон.



В этом контексте глава государства пояснил, что из-за эпидемии нельзя возобновить работу детских садов, чтобы не спровоцировать массового заболевания среди детей.