Возвращение аэропорта является приоритетом. Об этом заявил Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает». Глава государства объяснил каким образом это может произойти.



- «Avia Invest» задолжала государству 22,9 млн. леев. На основе этого началась процедура несостоятельности. В срочном режиме они нашли деньги на выплату долга и заплатили. Очевидно, что процедура несостоятельности отпадает, если нет долгов перед государством, но это не означает, что мы не достигнем нашей цели- вернуть управление аэропортом государству. Это стратегическая цель. Там множество нарушений. До 30 июня выявлен недостаток инвестиций в размере 60 млн. евро. Этот подход будет использоваться и в дальнейшем, - сказал Игорь Додон.



Глава государства уточнил, что по этой причине в последнее время активизировались Андриан Канду и Илан Шор. В тоже время Игорь Додон подтвердил, что процедуру несостоятельности можно было начать еще летом 2019 года – во бытность Майи Санду премьером.



- Вместо того, чтобы начать этот процесс, они сидели с Ротшильдом в закрытых кабинетах, - сказал президент.