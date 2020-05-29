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Игорь Додон: Власти предпримут все необходимые меры, чтобы вернуть государству аэропорт


Возвращение аэропорта является приоритетом. Об этом заявил Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает». Глава государства объяснил каким образом это может произойти.

- «Avia Invest» задолжала государству 22,9 млн. леев. На основе этого началась процедура несостоятельности. В срочном режиме они нашли деньги на выплату долга и заплатили. Очевидно, что процедура несостоятельности отпадает, если нет долгов перед государством, но это не означает, что мы не достигнем нашей цели- вернуть управление аэропортом государству. Это стратегическая цель. Там множество нарушений. До 30 июня выявлен недостаток инвестиций в размере 60 млн. евро. Этот подход будет использоваться и в дальнейшем, - сказал Игорь Додон.

Глава государства уточнил, что по этой причине в последнее время активизировались Андриан Канду и Илан Шор. В тоже время Игорь Додон подтвердил, что процедуру несостоятельности можно было начать еще летом 2019 года – во бытность Майи Санду премьером.

- Вместо того, чтобы начать этот процесс, они сидели с Ротшильдом в закрытых кабинетах, - сказал президент.


Опубликовано: 13:29 29/05/2020

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