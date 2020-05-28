



Президент продолжает рабочие поездки по стране. Сегодня Игорь Додон побывал в Унгенском райое, с его председателем Геннадием Митрюком он обсудил проблемы района и способы их решения. Самые острые вопросы - это водоснабжение, поддержка фермеров, пострадавших от засухи и заморозков, ремонт здания бывшей железнодорожной больницы. Традиционной и важной частью поездки стала встреча с ветераном Великой Отечественной и местными аграриями.



Глава государства возложил цветы к памятнику павшим на фронтах Великой отечественной войны. Он напомнил, что долг каждого из нас - хранить память о предках, которые пожертвовали своими жизнями ради мирного неба над нашими головами.

Игорь Додон встретился в здании райсовета с Иваном Лазарюком, военным снайпером, поздравил ветерана с прошедшим Днем Победы и вручил высшую государственную награду - Орден Республики. Игорь Додон пожелал ветерану крепкого здоровья, мира и душевного спокойствия рядом с близкими, у ветерана 3 дочери, 8 внуков и 6 правнуков.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Хочу вам пожелать здоровья и от имени всего населения Молдовы хочу поблагодарить вас за то, что вы воевали за нашу землю и за наш народ».



Ивану Лазарюку 93 года, на войну он ушёл 17-летним мальчишкой. Дошел до Берлина, победу встретил в Праге. И через 75 лет ветеран помнит этот день также отчетливо, как будто это было вчера.



ИВАН ЛАЗАРЮК – ВЕТЕРАН ВОВ

«В Праге для нас закончилась война! Это было такое счастье! Все стали подбрасывать шапки вверх, кто плакал, кто пел».



Не с пустыми руками пришел президент в гости к многодетной семье Руслана и Марианы Кожокару в селе Пырлица, Унгенского района. В семье пятеро детей, в том числе двое годовалых близнецов. В ходе поездки в Унгенский район Игорь Додон побывал в нескольких фермерских хозяйствах. Он отметил, что у всех аграриев – одни и те же проблемы, прежде всего засуха, которая нанесла ущерб части посевов. ПО словам одного из фермеров, засуха дошла до своего пика, и если так будет продолжаться, то без помощи государства молдавское сельское хозяйство не выживет.



«Сегодняшняя засуха не началась зимой прошлого года. Засушливая погода стала проблемой где-то лет 10 назад. Да, с каждым годом все меньше и меньше осадков, и сейчас – самый пик. И если не будет осадков и снежных зим, то будут серьезные проблемы в сельском хозяйстве».



Президент заверил, что помощь со стороны государства будет оказана. При этом, Додон высоко оценил работу всех крестьянских хозяйств и подчеркнул, что руководство Молдовы прилагает все возможные усилия для поддержки одного из важнейших секторов национальной экономики, и уже совсем скоро будут озвучены конкретные предложения по поддержке аграриев. Президент констатировал, что фермеры обеспокоены тем, что из-за пандемии, не будет возможности продавать свой урожай, особенно острой становится проблема рынков сбыта..



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Всех интересуют рынки сбыта. Аграрии хотят, чтобы был больше открыт традиционный рынок, это рынок РФ, потому что продукция есть и будет, и я не говорю сейчас о зерновых. Главное, чтобы рынки сбыта были открыты».



Подводя итог встреч с аграриями Игорь Додон ещё раз заявил, что нынешнее руководство Молдовы проводит взвешенную внешнюю политику, что способствует сохранению дружественных отношений со странами-партнерами, и благоприятно влияет на открытие рынков сбыта.