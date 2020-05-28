



Единовременную финансовую помощь получат дети из малообеспеченных семей, дети, оставшиеся без родительского попечения и доноры крови из муниципия Кишинёв. Об этом сообщили в столичной примарии.



Помощь малообеспеченным семьям составит 700 леев и будет направлена на подготовку детей к новому учебному году. По подсчетам примарии, в муниципии такая помощь будет оказана восьми тысячам детей, и на это местные власти выделили 5 миллионов 600 тысяч леев. Соответствующее решение было принято муниципальной комиссией по здравоохранению и социальной защите.



ЕВГЕНИЯ ЧЕБАН – СОВЕТНИК ОТ ПСРМ, КМС

«На первом этапе, Управление образования, совместно со всеми общеобразовательными школами, классными руководителями, дирЕкторами, составят списки нуждающихся детей. Эти списки должны быть представлены до 10 июля Главному управлению социальной помощи и здравоохранению, для того, чтобы все родители успели приобрести всё необходимое к началу учебного года».



С инициативой выделения материальной помощи школьникам выступил генпримар Кишинева Ион Чебан. Списки получателей помощи, которые пойдут в 1 и в 10 классы будут представлены в сентябре, так как набор в них осуществляется до 31 августа. Финансовая помощь будет оказана и детям, оставшимся без родительского попечения. 20 малышей, которые впервые переступят порог школы, получат по 5 тысяч леев каждый. 46 выпускников 9-х классов получат по 3 тысячи леев. По 5 тысяч леев получат и 12 выпускников лицеев. На эти цели, из бюджета примарии муниципия Кишинёв было выделено 300 тысяч леев. Кроме того, было принято решение о выделении 78 донорам крови по 500 леев.