



Клещи каждое лето доставляют немало проблем как людям, так и их домашним питомцам. Как защитить себя от этих опасных насекомых, и что делать, если встречи с ними избежать не удалось - в нашем следующем материале.



Укус клеща опасен и может вызвать крайне неприятные последствия. Клещи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Пик активности этих насекомых приходится на апрель-май, опасность сохраняется и на протяжении всего лета. После снятия запрета на организацию пикников, может вырасти и число обращений граждан к врачам из-за укусов клещей. Как максимально обезопасить себя мы поинтересовались у специалиста.



ЛУМИНИЦА СУВЕЙКА – ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ МУНИЦИПИЯ КИШИНЁВ.

«Для защиты, рекомендуется надевать одежду с длинными рукавами, брюки и носки. Кроме того, сейчас есть различные средства для защиты от клещей. Когда мы возвращаемся с лесной прогулки или с шашлыков, необходимо полностью раздеться и очень внимательно осмотреть свое тело».



Клещи – это опасные враги и для домашних животных.



ВЕРОНИКА ЛЕШКО – ЖУРНАЛИСТ ACCENT TV

«Клещи нападают внезапно, а собаки не успевают на них отреагировать и никак не могут защитить себя от них, поэтому, именно владелец собаки должен срочно оказать помощь животному».



НАТАЛЬЯ АНТОНОВА – ЗАВОДЧИК СОБАК

«Если собака позволяет, ее владелец, после прогулки, регулярно должен расчесывать ее шерсть расческой с частыми зубьями, и внимательно осмотреть животное. Существует антиблоховые ошейники, капли и спреи с таким же действием. Надо надеть противоблошиный ошейник, обработать шерсть собаки специальными каплями или спреем. Это может сделать каждый хозяин, который хочет, чтобы его собака была здорова. Поэтому, необязательно обращаться к ветеринару. Из своего опыта могу сказать, что старайтесь не гулять под деревьями в лесу, выбирайте открытую дорогу».



Ветеринары отмечают, что густая шерсть собак усложняет поиск клещей, а самые опасные места на теле зверей – это уши и лапы. Также эксперты объясняют, как лучше всего снять клеща с собаки.



ИЛЬЯ ЧЕРЧЕЛ – ВЕТЕРИНАР

«Первые симптомы, которые появляются у животного – это повышенная температура. Если мы очень любим животное, то можно самим вытащить клеща, если страшно – тогда обращайтесь к ветеринару, врач знает, как действовать. Если использовать масляную основу, клещ не может дышать и выходит сам, в противном случае, аккуратными движениями вытаскиваем его. Место укуса необходимо тщательно обработать».



Стоит отметить, что кишиневские власти регулярно обрабатывают парки и парковые зоны специальными средствами против клещей. Это способствует уменьшению популяции клещей и снижению статистики укусов этих опасных насекомых.