Viețuiesc în iarba înaltă, sunt mici, dar extrem de periculoase. Vorbim despre căpușe – paraziții care atacă atât oamenii, cât și animalele. Dacă nu sunt depistate la timp, acestea pot provoca maladii extrem de grave, cum ar fi boala Lyme. Cum ne protejăm, cum le putem depista și ce trebuie să facem dacă am fost mușcați, aflați din materialul care urmează.



Căpușele sunt insecte parazite care se hrănesc cu sângele gazdelor. Ele trebuie îndepărtate imediat după ce au fost descoperite, de aceea trebuie să vă adresați cât mai urgent la medic. Specialiștii în sănătate publică ne explică cum trebuie să ne protejăm, pentru a nu ne expune riscului.

LUMINIȚA SUVEICĂ, FOST MEDIC-ȘEF CSP, EXPERT ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

Se recomandă să ne îmbrăcăm pentru a ne proteja cu mâneca lungă, în pantaloni, cu ciorapi. De asemenea sunt acuma diferite spray-uri care pot să fie folosite. Când venim de afară, de la pădure sau un frigărui. Trebuie să scoatem toate hainele și să examinăm atent tot corpul.



Căpușele sunt inamici periculoși și ai animalelor de companie.



VERONICA LEȘCO, REPORTER ACCENT TV

Căpușele atacă pe neprins de veste, iar câinii nu pot să reacționeze și nici să se protejeze în acest caz, de aceea stăpânul este cel care trebuie să intervină de urgență.



NATALIA ANTONOVA, CRESCĂTOR DE C INI

Dacă câinele permite, stăpânul trebuie ca în mod regulat, după plimbare să descâlcească cu un pieptene des blana câinelui și să o examineze cu atenție. Există zgardă antipurici, picături care au aceleași proprietăți și spray-uri. Să-i pună zgarda antipurici, să prelucreze blana câinelui cu picături sau să o stropească cu spray-uri poate fiecare stăpân care dorește ca câinele său să fie sănătos. De aceea, nu este obligatoriu să meargă la medic. Din propria experiență pot să recomand următoarele. Străduiți-vă să nu vă plimbați sub copaci prin păduri, alegeți să mergeți cărări deschise.



Medicii veterinari susțin că blana densă a câinilor face mai dificilă observarea căpușelor pe corpul animalelor, iar cele mai expuse zone sunt urechile şi labele. Specialiștii explică cum se îndepărtează corect căpușa.



ILIE CERCEL, MEDIC VETERINAR

Primele simptome care apar la animale este puruita. apare febra. Putem singuri, dacă iubim tare animalul, să-I înlăturăm, dacă, atunci de adresăm la medic, medical veterinar cunoaște cum ei trebuie înlăturați Dacă folosim unguienturi uleioase, el nu se poate răsufla și singuri ies, dacă nu, sub niște mișcări controlate putem să îl scoatem din piele. Locul din care am scos trebuie bine prelucrat.



Menționăm că, periodic, autoritățile muncipale stropesc parcurile cu soluții împotriva căpușelor. Potrivit ANSP, în ultimul deceniu au fost raportate peste 1600 de cazuri de îmbolnăvire. Doar pe parcursul anului trecut au fost înregistrate peste 200 de cazuri de boală Lyme. Veronica Leșco și Victor Duduc pentru Accent TV.