Veste devastatoare de la Hîncești. Beniamin Osipciuc, în vârstă de 6 ani, dispărut în data de 26 mai și căutat de întreg orașul, a fost găsit astăzi mort în wc-ul din curtea casei în care locuia. Anunțul despre moartea băiatului fost făcut de primarul orașului Hâncești, Alexandru Botnari.



ALEXANDRU BOTNARI, PRIMARUL ORAȘULUI HÎNCEȘTI

«Se ocupă de aceasta experții și specialiștii. Este important că l-am găsit. Am anunțat ca toți cei antrenați în căutări să se oprească”



Trupul neînsuflețit al băiatului a fost găsit în wc-ul din curtea casei în care locuia împreună cu părinții. Oamenii legii examinează mai multe versiuni în acest caz, inclusiv cea a unui incident nefericit.



IGOR ZGLAVUȚA, ȘEFUL DIRECȚIEI COMBATEREA CRIMELOR GRAVE A INI

L-a examinat medicul legist, nu a găsit niciun semn de moarte violentă. E intentată cauză penală pe răpire de persoană, din start părinții au declarat că copilul a fost răpit.



Între timp, localnicii sunt șocați de cele întâmplate și exprimă condoleanțele părinților copilului. Totodată, ei se declară îngrijorați că în multe curți există astfel de wc-uri, iar multe familii au copii mici.



«Și noi avem copii mici, și noi avem veceuri în curte. Doamne apără-ne. Mi-e frică să mă gândesc că și-a găsit sfârșitul în așa fel„



Voluntarii implicați în operațiunea de căutare sunt și ei devastați de durere. Andrei Culicov spune că mulți locuitori din Hîncești au mers să caute copilul și toată lumea spera că Beniamin va fi găsit în viață.



ANDREI CULICOV, VOLUNTAR

«Nu am știut familia copilului. Dar când am aflat noutatea, ne-am mobilizat și am început căutările prin toate regiunile.

Peste tot, și în apropiere, și în pădure, și chiar în staul la oi, peste tot am căutat„



Amintim că Beniamin Osipciuc, în vârstă de 6 ani, a dispărut marți după-amiază, când părinții lui erau la serviciu iar frații săi mai mari își făceau temele. Poliția a fost sesizată în data de 26 mai curent, în jurul orei 16:40, de către mama acestuia, care a comunicat că băiatul a dispărut de la domiciliu. Căutarea băiatului a durat două zile.