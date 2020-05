Cetățenii moldoveni, care au muncit legal în Turcia, vor beneficia de pensii sau de alte indemnizații din partea acestui stat, din data de 1 iunie. Această prevedere se conține în Acordul în domeniul securității sociale, semnat de autoritățile de la Chișinău și Ankara. Legislația Turciei prevede că pensia sau altă indemnizație va fi acordată doar în cazul în care au fost plătite contribuțiile de asigurări sociale.



Acesta este al 13-lea acord privind securitatea socială a compatrioților noștri care lucrează în străinătate, semnat de Moldova și intrat în vigoare. Acum, cetățenii țării noastre care lucrează în Turcia pot solicita în mod legal toate beneficiile și garanțiile sociale disponibile pentru cetățenii turci.



NELEA RUSU, SECRETAR DE STAT, MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Sunt stabilite condițiile pentru limită de vârstă, pensiile de dizabilitate cauzate de afecțiuni generale, pensiile de urmaș, ajutorul de deces, ajutorul de șomaj, indemnizația de maternitate, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli profesionale sau accidente de muncă precum și pensia și indemnizația de dizabilitate cauzată de accidente de muncă și indemnizația de incapacitate temporară de muncă cauzată de afecțiuni generale sau de accidente nelegate de muncă



Stella Tukan activează în Turcia încă de la începutul anului 2000. A plecat, ca mulți alți moldoveni, în căutarea unei vieți mai bune și a oportunității de a-și hrăni familia, care de altfel, a rămas acasă, în Moldova. Nici nu și-a imaginat vreodată căpentru toată munca prestată în Turcia va primi garanții sociale.



STELLA TUKAN, TURCIA

„Știu de la prietenii mei, și eu cred că mulți dintre cei care locuiesc aici și, fiind căsătoriți cu turcii, așteaptă acest acord, mai ales intrarea sa în vigoare. Cred căacestlucruestefoarte important, pentrucălocuimaiciși am lucratoficialmulțiani”.



Anterior, recunoaște Stella, gânduriledesprebătrânețe o speriau. Nici un moldovean dintre cei care lucrează în Turcia nu și-a imagineat vreodată că va avea pensii sau garanții sociale.



STELLA TUKAN, TURCIA

„Dacă va funcționa cu adevărat în beneficiul cetățenilor noștri, este foarte important, pentru cei care planifică să-și petreacă bătrânețea aici. Am înțelescăacumbeneficiilepopulațieiturcești, indemnizațiileșipensiileacestorași tot ceeace au ei, va fi disponibilșipentrunoi. Acum putemprofitadesecuritateasocialăturcească”

Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Nelea Rusu, a explicatcăcetățeniimoldoveni care lucreazăînTurciavorieși la pensie conform legislațieiturcești, și invers - cetățeniiturci care lucreazăîn țara noastrăvorprimibeneficii înconformitate cu legeamoldovenească.



NELEA RUSU, SECRETAR DE STAT, MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Pentru a primi această pensie este necesară întrunirea condițiilor conform legislației Republicii Turcia, adică împlinirea vârstei de pensionare, care este de 60 de ani pentru bărbați și 58 de ani pentru femei.

Fiecare stat va achita partea de pensii corespunzătoare perioadei de muncă legale, pe parcursul căreia au fost achitate contribuții pe teritoriul statului. Dacă cetățeanul nu are stagiul necesar de a beneficia de pensie care în RM este de cel puțin 15 ani, perioada de muncă de pe teritoriul Republicii Turcia va fi însumată cu perioada de muncă din RM



Potrivit datelor oficiale, zeci de mii de cetățeni moldoveni lucrează în Turcia. Cele neoficiale, însă, indică o cifră de peste 100 de mii. Majoritatea din ei sunt locuitori ai UTA Găgăuzia.