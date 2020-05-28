



Граждане Молдовы, которые легально работали и оплачивали взносы социального страхования на территории Турции, по достижении пенсионного возраста – могут претендовать на получение пенсии. 1 июня вступает в силу Соглашение в области социального обеспечения между Молдовой и Турцией. Аналогичные меры предусмотрены и для турецких граждан, которые легально работали в Молдове.



Это уже 13-ое соглашение о социальном обеспечении наших соотечественников, работающих за рубежом, подписанное Молдовой и вступившее в силу. Теперь граждане нашей страны, которые трудятся в Турции на законных основаниях, могут претендовать на все социальные льготы и пособия, доступные турецким гражданам.



НЕЛЯ РУСУ, ГОССЕКРЕТАРЬ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

«Этим соглашением установлены условия получения пособий по возрасту, по ограничению возможностей вследствие заболевания, по случаю потери кормильца, пособия на погребение, пособия по безработице, пособия по беременности и родам, пособия по временной нетрудоспособности вследствие профессионального заболевания или несчастного случая на производстве, пенсии и пособия по инвалидности вследствие несчастного случая на производстве и пособия по временной нетрудоспособности вследствие общего заболевания или несчастного случая за пределами работы в обоих государствах».



Стэлла Тукан работает в Турции с начала нулевых. Уехала, как и многие наши соотечественники, в поисках лучшей жизни и чтобы получить возможность прокормить свою семью, которая осталась в Молдове. Она раньше и не думала о том, что за годы, проработанные в Турции, будет получать пособие, когда выйдет на пенсию.



СТЕЛЛА ТУКАН, ТУРЦИЯ

«Я знаю от моих знакомых, и я сама так думаю, что многие из проживающих здесь и, будучи замужем за турками, ждут этого соглашения, вступления его в силу. Думаю что это очень важно, потому что мы здесь провели и официально работали многие годы».



Раньше, по словам Стеллы, мысли о старости её пугали. Никто из работающих в Турции не предполагал, что у них будет какая-либо пенсия или какие-то социальные гарантии.



СТЕЛЛА ТУКАН, ТУРЦИЯ

«Уже если оно действительно будет работать на пользу наших граждан то это очень важно для тех, кто здесь планирует старость.

Я так понимаю, что теперь льготы местного населения, их пособия и всё подобное, будут доступны и нам. Мы сможем воспользоваться турецким социальным обеспечением».



Госсекретарь Неля Русу объяснила, что граждане Молдовы, проработавшие в Турции, будут выходить на пенсию по турецким законам, и наоборот – турецкие граждане, работающие у нас, получат пенсию по молдавским законам. Она уточнила, что стаж, приобретенный в обеих странах, будет суммироваться, если это необходимо.



НЕЛЯ РУСУ, ГОССЕКРЕТАРЬ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

«Чтобы получить пенсию необходимо соблюсти все условия турецкого законодательства. В этой стране мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 58 лет.

Каждая страна будет оплачивать часть пенсии, пропорциональную проработанному стажу на её территории. Если у гражданина не набирается минимального стажа, который в Молдове 15 лет, то к имеющемуся стажу прибавляется стаж, приобретенный на территории второго государства».



В Турции по разным данным трудятся десятки более 100 тысяч наших соотечественников. В основном, это уроженцы Гагаузии.



ИРИНА ВЛАХ, БАШКАН АТО ГАГАУЗИЯ

«Огромное количество наших жителей работает там легально и каждый из них был обеспокоен тем, что когда наступит у них пенсионный возраст, смогут ли они получать пенсию несмотря на то, в какой стране они работали. Поэтому я рада тому, что этот документ вступает в силу. Я обращаюсь ко всем нашим гражданам, которые работают или работали в Турции включиться и уже работать по этому документу: писать заявления, предоставлять свои документы, чтобы стать легальными получателями всех тех пособий, льгот, которые предусматриваются данным соглашением».



Богдан Танасов, Родика Кравченко, Accent TV