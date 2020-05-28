



Печальная новость из Хынчешт - 6-летний Вениамин Осипчук, пропавший 26 мая, и которого искали всем городом, сегодня был найден мертвым. О том, как отреагировал город, как проходит расследование в нашем следующем сюжете.



АЛЕКСАНДР БОТНАРЬ – ПРИМАР Г. ХЫНЧЕШТЫ

«Что именно произошло, расскажут специалисты. Мы – местная администрация, совместно с полицией оказали всю возможную поддержку, чтобы найти этого мальчика. Туалет проверяли и вчера, и позавчера, но там ничего не нашли. Там очень маленькое отверстие. И проверяли не только этот туалет в доме, где жил мальчик, но и всю округу, все улицы, все, что возможно было проверить».



По информации правоохранительных органов тело мальчика было обнаружено в уличном туалете во дворе собственного дома. Глава управления по борьбе с тяжкими преступлениями уточнил, что невооруженным взглядом увидеть тело ребенка было невозможно, именно этим и объясняется то, что туалет проверяли все эти дни, но мальчика не нашли.



ИГОРЬ ЗГЛАВУЦА - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ТЯЖКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ НИР, МВД

«Мы обнаружили тело ребенка, и после того, как была проведено технико-криминогенная экспертиза, мы сломали туалет. Чтобы вы понимали, невооруженным взглядом не было видно тела. Пришлось сломать туалет, тщательно изучить его содержимое, и только тогда было обнаружено тело ребенка».



Также Игорь Зглавуца сообщил, что велика вероятность того, что малыш сам упал в туалет. Эту версию подтверждает и отсутствие следов насильственной смерти на теле ребенка, но следствие продолжается.



ИГОРЬ ЗГЛАВУЦА - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ТЯЖКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ НИР, МВД

«Следов насильственной смерти не было обнаружено, и если смотреть технически, вероятность того, что ребенок мог провалиться, очень велика. Я объясню, мальчик обул шлепанцы своей старшей сестры, которые были ему велики, и, если он поскользнулся, то легко мог провалится в туалет».



Жители города шокированы случившимся, выражают сочувствие родителям ребёнка. Люди очень переживают, потому что во многих дворах туалеты на улице, а в семьях есть маленькие дети.



«И у нас есть маленькие дети, и у нас есть туалеты во дворе… Боже упаси! Даже страшно представить себе нечто подобное».



На поиски мальчики были брошены все силы, его искали и полицейские, и добровольцы. Более 100 сотрудников правоохранительных органов и спасателей, а также, более 50 волонтеров круглосуточно прочесывали территорию в поисках пропавшего ребенка.



АЛЕНА ДРАГОМИРЕЦКАЯ – ГЛАВА ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НИОП

«Все участники были распределены на группы и направлены на поисковые действия. В ходе этих действий, были опрошены родители мальчика, родственники, члены семьи и соседи. Были проверены подвалы, колодцы, все возможные места, где может находиться ребенок».



Волонтеры, участвовавшие в поисковой операции, подавлены. Андрей Куликов говорит, что все население Хынчешт, узнав о пропаже ребенка, добровольно вышло на поиски мальчика. И у всех теплилась надежда на то, что шестилетний Вениамин будет найден живым.



АНДРЕЙ КУЛИКОВ - ДОБРОВОЛЕЦ

«Нет, семью мальчика я не знал вообще, но когда появилась информация о том, что он пропал, все мобилизовались, начали поиски, прочесав весь город и окрестности. Мы искали его везде, и по округе, и в лесу, и в стойлах овец, везде».



Напомним, что 6-летний Вениамин Осипчук пропал во вторник днем, когда родители были на работе, а старшие братья делали уроки. Поиски мальчика продолжались два дня.