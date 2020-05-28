



Как справляется Унгенский район с коронавирусом нового типа, в чём нуждаются местные медики, и чем им может помочь государство, Игорь Додон узнал в ходе посещения Унгенской районной больницы.



Президент убедился в том, что медперсонал обеспечен всем необходимым и достойно справляется с пандемией. Додон констатировал, что ему известны проблемы, с которыми сталкивается система здравоохранения страны, и руководство сделает всё необходимое, чтобы решить эти проблемы.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Основная проблема – нехватка кадров, мотивация для того, чтобы приходили молодые врачи и чтобы оставались в здравоохранении профессионалы. Поэтому я и вышел с инициативой о дублировании размера зарплаты. Знаю и о проблеме с инвестициями в оборудование. В последнее время мы увеличили этот процесс, выделив 1 миллиард 200 миллионов леев на закупку оборудования. Отношение к области здравоохранения уже поменялась и, я уверен, что продолжит меняться в лучшую сторону».



Игорь Додон поблагодарил медиков за их важный и благородный труд и вручил Почетные дипломы Президента.



Напомним, указом президента 2020 год в Молдове объявлен Годом медицинского работника.