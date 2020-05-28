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Игорь Додон - унгенским фермерам: Вскоре мы предложим конкретные инициативы по поддержке сельхозпроизводителей


Засуха и кризис, вызванный пандемией, - две основные проблемы, с которыми сталкиваются в нынешнем году экономические агенты Унгенского района. Эти темы стали главными во время встречи фермеров с главой государства Игорем Додоном.

- Заверил, что в сложных условиях вся страна, нынешнее руководство прилагает усилия для поддержки одной из самых важных сфер национальной экономики, и вскоре мы выдвинем конкретные инициативы по поддержке сельхозпроизводителей,- заявил президент Игорь Додон.

Находясь с рабочей поездкой в Унгенском районе, глава государства посетил многодетную семью Руслана и Марианы Кожокару из с. Пырлица. Супруги растят 5 детей, двое из которых близнецы. Глава государства подарил им игрушки и книги.

В здании Районного совета Унген Игорь Додон встретился с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Лазарюком.

- Поздравил его с недавно прошедшим Днем Победы и вручил высшую государственную награду - Орден Республики, - сообщил президент.

В ходе поездки в Каларашский район Игорь Додон посетил село Деренеу и возложил цветы к памятнику воинам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны. После этого навестил ветерана войны Михаила Гурски, достигшего почтенного возраста – 95 лет. Также Игорь Додон посетил основанный в 1730 году монастырь Хырбовэц, в котором хранится чудотворная икона.


Опубликовано: 18:02 28/05/2020

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