Засуха и кризис, вызванный пандемией, - две основные проблемы, с которыми сталкиваются в нынешнем году экономические агенты Унгенского района. Эти темы стали главными во время встречи фермеров с главой государства Игорем Додоном.



- Заверил, что в сложных условиях вся страна, нынешнее руководство прилагает усилия для поддержки одной из самых важных сфер национальной экономики, и вскоре мы выдвинем конкретные инициативы по поддержке сельхозпроизводителей,- заявил президент Игорь Додон.



Находясь с рабочей поездкой в Унгенском районе, глава государства посетил многодетную семью Руслана и Марианы Кожокару из с. Пырлица. Супруги растят 5 детей, двое из которых близнецы. Глава государства подарил им игрушки и книги.



В здании Районного совета Унген Игорь Додон встретился с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Лазарюком.



- Поздравил его с недавно прошедшим Днем Победы и вручил высшую государственную награду - Орден Республики, - сообщил президент.



В ходе поездки в Каларашский район Игорь Додон посетил село Деренеу и возложил цветы к памятнику воинам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны. После этого навестил ветерана войны Михаила Гурски, достигшего почтенного возраста – 95 лет. Также Игорь Додон посетил основанный в 1730 году монастырь Хырбовэц, в котором хранится чудотворная икона.