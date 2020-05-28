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В Молдове 188 новых случаев COVID-19


За последние 24 часа в Молдове зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом. Данные были представлены Минздравом по результатам обработки 1445 тестов.

Общее число инфицированных достигло 7725 человек.

Полностью вылечились от коронавируса 4123 пациента.


Опубликовано: 17:28 28/05/2020

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