За последние 24 часа в Молдове зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом. Данные были представлены Минздравом по результатам обработки 1445 тестов.



Общее число инфицированных достигло 7725 человек.



Полностью вылечились от коронавируса 4123 пациента.