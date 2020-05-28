В Молдове 188 новых случаев COVID-19
За последние 24 часа в Молдове зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом. Данные были представлены Минздравом по результатам обработки 1445 тестов.
Общее число инфицированных достигло 7725 человек.
Полностью вылечились от коронавируса 4123 пациента.
Общее число инфицированных достигло 7725 человек.
Полностью вылечились от коронавируса 4123 пациента.
Опубликовано: 17:28 28/05/2020
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