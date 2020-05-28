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Петр Бурдужа: Люди возмущены, что Майя Санду и Андрей Нэстасе критикуют предложение о выделении 700 леев пенсионерам
 

Пресс-конференция заместителя начальника ГИП А.Гросу и начальника управления по борьбе с тяжкими преступлениями НИР МВД Игоря Зглавуца



Опубликовано: 15:56 28/05/2020




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