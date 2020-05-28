Публикуем комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди, размещенный на его официальном телеграмм-канале https://t.me/tirdea.



«Правые продолжают нести чушь про ковид-19, запугивать граждан! Вы только вчитайтесь!



Дескать, самая бедная страна Европы и СНГ - на 19 месте в мире по смертности от COVID-19 на миллион граждан!



Мол, вот вам статистика с американского сайта https://www.statista.com/…/coronavirus-deaths-worldwide-p…/…



Внимание!



Даже согласно этой статистике, нас обогнали только самые передовые и богатые страны: Бельгия - 817 смертей на 1 миллион, Испания - 580, Великобритания - 557, Италия - 545, Франция - 425, Швеция - 405, Голландия - 339,8, Ирландия - 332,7, США - 301,5, Швейцария - 224.86, Канада - 182.22, Португалия - 130.52, Бразилия - 117.02, ФРГ - 100.96, Дания - 97.11! За нами следуют Панама и Австрия. У Австрии - 72.68 умерших на миллион, у нас - 75 (вместе с ПМР, которую мы не контролируем)!!



То есть Европа, Канада и США обогнали по смертности на миллион населения самую бедную страну Европы!!!!



И вы это называете провалом? Господа, вы здоровы на голову или как? 265 человек за 3 месяца (вместе с ПМР) – это провал? А в США 102107, Великобритании-37460,Италии -33072, Франции -28596! Это успех???



А теперь ВНИМАНИЕ. Обратите внимание на несколько важных моментов.



У нас каждый день умирают 106 граждан, причем от разных болезней. У нас, по данным Минздрава от 2012 г., около 66% граждан страдают хроническими заболеваниями!



У нас самое большое количество больных туберкулёзом в Европе (данные ВОЗ, 2013 год), первое место – по хроническим вирусным гепатитам в Европе (2015 год). Мы среди лидеров Европы по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (58% всех смертей, 21603 - в 2019) 20 000 ежегодно!



Почему вы об этом молчите? У нас онкология среди первых мест в Европе - 6000 умирают ежегодно (6226 в 2016)!!



Вас заволновал ковид 19 и 85 смертей в месяц при мировой пандемии? А что сделали АЕИ и лично Майя Санду за 10 лет? Не вы ли закрывали больницы, медпункты, амбулатории? Не вы ли выгоняли медиков мизерными зарплатами?



И теперь смеете критиковать? Спрячьтесь. И заткнитесь!



Правительство Кику, получив от правых разваленную медицину, закрытые (с подачи извне) десятки больниц и медпунктов, удержало смертность на уровне 265 (вместе с ПМР, которую мы не контролируем).



Обращаем внимание на манипуляцию этих господ! Статистику нужно брать в следующем отношении – количество смертей от количества зараженных! Все. https://covid19-2020.info/countries…



Значение имеет смертность, а не количество зараженных (ее мы не можем контролировать!).



Так вот, в Молдове уровень смертности – 3,46%.

Сравнения: в Португалии уровень смертности составляет 4,27%, в ФРГ – 4,65%, в Польше – 4,74%, в США – 5,92%, в Швейцарии – 6,27%, в Ирландии – 6,53%, в Румынии – 6,59%, в Испании – 10,16%, в Швеции – 12,03%, в Нидерландах – 12,89%, в Великобритании – 14,26%, в Италии – 14,27%, во Франции – 15,53%, в Бельгии – 16,26%.



У нас – почти как у Австрии, где этот показатель составляет 3,88 %. Да, у России, по сравнению с РМ, показатель лучше – 1,01%, у Беларуси – 0,55%. Но у этих стран уровень медицины другой и условия другие.



Мы добились таких показателей благодаря действиям властей, самопожертвованию врачей и дисциплине подавляющей части населения.



И если бы все соблюдали карантин, не было бы наплыва граждан из-за рубежа, митингов Усатого и Шора при полной пандемии, управляемой истерики со стороны PAScuDA, жертв было бы в разы меньше!»

