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Богдан Цырдя: Правые продолжают нести чушь про COVID-19 и запугивать граждан!


Публикуем комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди, размещенный на его официальном телеграмм-канале https://t.me/tirdea.

«Правые продолжают нести чушь про ковид-19, запугивать граждан! Вы только вчитайтесь!

Дескать, самая бедная страна Европы и СНГ - на 19 месте в мире по смертности от COVID-19 на миллион граждан!

Мол, вот вам статистика с американского сайта https://www.statista.com/…/coronavirus-deaths-worldwide-p…/…

Внимание!

Даже согласно этой статистике, нас обогнали только самые передовые и богатые страны: Бельгия - 817 смертей на 1 миллион, Испания - 580, Великобритания - 557, Италия - 545, Франция - 425, Швеция - 405, Голландия - 339,8, Ирландия - 332,7, США - 301,5, Швейцария - 224.86, Канада - 182.22, Португалия - 130.52, Бразилия - 117.02, ФРГ - 100.96, Дания - 97.11! За нами следуют Панама и Австрия. У Австрии - 72.68 умерших на миллион, у нас - 75 (вместе с ПМР, которую мы не контролируем)!!

То есть Европа, Канада и США обогнали по смертности на миллион населения самую бедную страну Европы!!!!

И вы это называете провалом? Господа, вы здоровы на голову или как? 265 человек за 3 месяца (вместе с ПМР) – это провал? А в США 102107, Великобритании-37460,Италии -33072, Франции -28596! Это успех???

А теперь ВНИМАНИЕ. Обратите внимание на несколько важных моментов.

У нас каждый день умирают 106 граждан, причем от разных болезней. У нас, по данным Минздрава от 2012 г., около 66% граждан страдают хроническими заболеваниями!

У нас самое большое количество больных туберкулёзом в Европе (данные ВОЗ, 2013 год), первое место – по хроническим вирусным гепатитам в Европе (2015 год). Мы среди лидеров Европы по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (58% всех смертей, 21603 - в 2019) 20 000 ежегодно!

Почему вы об этом молчите? У нас онкология среди первых мест в Европе - 6000 умирают ежегодно (6226 в 2016)!!

Вас заволновал ковид 19 и 85 смертей в месяц при мировой пандемии? А что сделали АЕИ и лично Майя Санду за 10 лет? Не вы ли закрывали больницы, медпункты, амбулатории? Не вы ли выгоняли медиков мизерными зарплатами?

И теперь смеете критиковать? Спрячьтесь. И заткнитесь!

Правительство Кику, получив от правых разваленную медицину, закрытые (с подачи извне) десятки больниц и медпунктов, удержало смертность на уровне 265 (вместе с ПМР, которую мы не контролируем).

Обращаем внимание на манипуляцию этих господ! Статистику нужно брать в следующем отношении – количество смертей от количества зараженных! Все. https://covid19-2020.info/countries…

Значение имеет смертность, а не количество зараженных (ее мы не можем контролировать!).

Так вот, в Молдове уровень смертности – 3,46%.
Сравнения: в Португалии уровень смертности составляет 4,27%, в ФРГ – 4,65%, в Польше – 4,74%, в США – 5,92%, в Швейцарии – 6,27%, в Ирландии – 6,53%, в Румынии – 6,59%, в Испании – 10,16%, в Швеции – 12,03%, в Нидерландах – 12,89%, в Великобритании – 14,26%, в Италии – 14,27%, во Франции – 15,53%, в Бельгии – 16,26%.

У нас – почти как у Австрии, где этот показатель составляет 3,88 %. Да, у России, по сравнению с РМ, показатель лучше – 1,01%, у Беларуси – 0,55%. Но у этих стран уровень медицины другой и условия другие.

Мы добились таких показателей благодаря действиям властей, самопожертвованию врачей и дисциплине подавляющей части населения.

И если бы все соблюдали карантин, не было бы наплыва граждан из-за рубежа, митингов Усатого и Шора при полной пандемии, управляемой истерики со стороны PAScuDA, жертв было бы в разы меньше!»


Опубликовано: 15:07 28/05/2020

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