Правительство РМ находится на связи с ЕС относительной финансовой поддержки, обещанной нашей стране. Представители кабмина утверждают, что не нарушены никакие сроки, о чем без оснований говорят оппозиционные депутаты. Об этом сообщил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.



- Мы хотим, чтобы обещанные Евросоюзом деньги на борьбу с коронавирусом поступили в Молдову. Сожалеем, что оппозиция спекулирует и манипулирует этой темой. Понимаем, что таким образом хотят создать дымовую завесу, чтобы скрыть заблокированную ими же поддержку в размере 200 млн. евро из РФ. Если из-за их безответственных действий не были бы заблокированы российские средства, 100 млн. евро, то есть два миллиарда леев, уже были бы в бюджете Молдовы. Мы сохраняем оптимизм, что страна получит поддержку, как с Востока, так и с Запада. Но внешняя помощь не должна быть политизирована, а должна направляться на улучшение жизни граждан, - написал Фуркулицэ.