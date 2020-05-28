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Председатель фракции ПСРМ: Внешняя помощь не должна политизироваться, она должна направляться на улучшение жизни граждан


Правительство РМ находится на связи с ЕС относительной финансовой поддержки, обещанной нашей стране. Представители кабмина утверждают, что не нарушены никакие сроки, о чем без оснований говорят оппозиционные депутаты. Об этом сообщил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

- Мы хотим, чтобы обещанные Евросоюзом деньги на борьбу с коронавирусом поступили в Молдову. Сожалеем, что оппозиция спекулирует и манипулирует этой темой. Понимаем, что таким образом хотят создать дымовую завесу, чтобы скрыть заблокированную ими же поддержку в размере 200 млн. евро из РФ. Если из-за их безответственных действий не были бы заблокированы российские средства, 100 млн. евро, то есть два миллиарда леев, уже были бы в бюджете Молдовы. Мы сохраняем оптимизм, что страна получит поддержку, как с Востока, так и с Запада. Но внешняя помощь не должна быть политизирована, а должна направляться на улучшение жизни граждан, - написал Фуркулицэ.


Опубликовано: 14:59 28/05/2020

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