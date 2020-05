Comentariul politologului, Bogdan Țîrdea:

Pe 15 mai, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a ridicat majoritatea restricțiilor, anulînd carantina. Însă unele restricții au rămas – pentru piețele din Chișinău și Bălți, pentru grădinițe, instituțiile de învățămînt secundar și superior, cluburi sportive, saloane de înfrumusețare.Vă amintiți prin ce situații de groază ați trecut mulți dintre voi? Cetățeni instruiți special au încercat să intimideze poporul, să provoace frică, să transforme concetățenii noștri în niște bovine.Facebook-ul și rețeaua de socializare “Oдноклассники” au distribuit sute de fake-uri. Iată unele dintre ele:“Că toți ne vom infecta – doar testele sunt infectate!” Și pînă la urmă s-a dovedit a fi o prostie.“Pentru noi au fost săpate 3000 de morminte!” S-au dovedit a fi 150, iar aceasta era o muncă planificată.“Că cetățenii unei clădiri au fost blocați în apartamente, ușa clădirii a fost sudată!” S-a dovedit că casa avea două intrări!“Că vînd salopete medicale în străinătate atunci cînd pentru medicii noștri nu sunt suficiente!” S-au dovedit a fi salopete obișnuite de lucru!“Că sunt de 10 ori mai multe cadavre, dar sunt ascunse!” Și tot acești domni susțin acum contrariul. S-a dovedit că sunt mult mai puțini infectați și cadavre, dar numărul lor este amplificat pentru a vă ține în carantină și frică! Dar prostiile (altfel nu le poți numi) precum, că Igor Dodon a lansat 5G si casele funerare i-au multumit pentru asta? Dar ce isterie s-a iscat din cauza grîului…“Ne așteaptă foametea”, a scris presa celor de dreapta! “În Moldova, exportul de cereale este în plină evoluție atunci cînd pentru cetățeni nu este sufficient”. Apoi s-a dovedit că Comisia pentru situații excepționale a interzis exportul acum o lună! Cereale au exportat cîteva întreprinderi transnistrene, și oricum, a fost vorba despre mai multe situații în care întreprinderile au avut contracte preliminare.Despre spitalul Ministerului Sănătății (fosta cale ferată), care ar fi fost cică „închis” în timpul pandemiei… S-a dovedit că doar cîteva secții au fost închise, unde erau aduși pacienți cu covid, din cauza scăderii accentuate a fluxului de pacienți. De la începutul epidemiei, peste 250 de oameni au fost tratați acolo!Vă amintiți de isteria că nu există suficiente aparate pentru ventilație? “Avem doar 500! Nu suntem pregătiți, vom muri cu toții”. Și ce? Pe 15 mai, tocmai 21 de cetățeni au fost conectați la ventilator!Dar cum ați vehiculat că autoritățile au furat ajutorul oferit de UE de 1 miliard de dolari pentru combaterea Covid 19! Apropo, nu a existat asistență UE pentru bugetul nostru. Era o promisiune din partea UE de a acorda un împrumut de 140 de milioane, apoi de 87, apoi de alte 100 de milioane! Încă așteptăm …Ultimul fals este pur și simplu o capodoperă! Cîteva site-uri (point, news maker, zdg etc.) au distribuit un document fals „Decizia CSE Nr. 28 din 14 mai”. Un document de o dimensiune aproape cît publicația „Capitalul” de Marx – 17 pagini! Cică, esența documentului este că restricțiile, carantina, amenzile și aproape execuțiile vor dura pînă pe 31 decembrie!Doar că rezoluția originală a CSE Nr. 28 a apărut nu pe 14 mai, ci pe 12 mai și constă din 2 pagini. Pe 14 mai fost publicată decizia NR. 29, pe 1 pagină! Ințelegeți? Nu pe 17 pagini , ci pe pagina 1!În orice caz, felicit cetățenii pentru că au îndurat aceste 2 luni dificile. Și că au făcut sacrificii uriașe pentru a salva pensionarii, pacienții cronici. Acesta este triumful umanismului, dacă vreți.Aproape 100 de milioane de euro vor fi alocate pentru consolidarea sistemului medical al țării. Datorită acestor fonduri, secțiile de boli infecțioase vor fi modernizat în primul rînd. În toate instituțiile medicale din țară, trebuie să existe astfel de secții cu boxe. Toate spitalele vor fi echipate cu dispozitive de ventilație mecanică, indiferent dacă persoana este tratată de coronavirus sau de o altă boală.Trebuie admis că în 2,5 luni, rata de deces din cauza COVID-19 în Moldova este mai mică de 300 de persoane (265 – în dimineața zilei de 26 mai). Desigur, acesta este un fapt regretabil, dar uitați-vă la alte țări: Spania și Franța – 29 mii, Italia – 33 mii, Marea Britanie – 37 mii, SUA – 100 mii!Este uimitor cum opoziția moldovenească, în loc să ajute autoritățile și cetățenii, și-a îndreptat toate eforturile spre sabotaj, isterie și escaladarea fricii. Ba au îndemnat diaspora să se întoarcă acasă, au solicitat mai multe chartere, ba au susținut că diaspora nu trebuie să cumpere polițe medicale, au atacat medici, declarînd, că la fel ca în cazul doamnei din Soroca, infectează cetățenii.Apoi au început să organizeze proteste în timpul pandemiei, ca și cum ar face în mod deliberat totul, astfel încît coronavirusul să se răspîndească în toată țara. Apoi au blocat creditul rusesc, au acuzat autoritățile de incapacitate de a face față crizei. Și acum amenință cu demiterea Guvernului chiar în mijlocul ciumei.Guvernul Chicu, după ce s-a ales de la cei de dreapta cu un sistem de medicină devastat, cu închiderea a zeci de spitale și puncte medicale, a menținut mortalitatea pînă la nivelul de 265 (împreună cu Transnistria, pe care nu o controlăm). Apropo, în Moldova rata mortalității este de 3,46%, în România – 6,59%! În țara noastră, este aproape ca în Austria, unde acest indicator este de 3,88%.Pentru comparație: în Portugalia, rata mortalității este de 4,27%, în Germania – 4,65%, în Polonia – 4,74%, în SUA – 5,92%, în Elveția – 6,27%, în Irlanda – 6, 53%, în Spania – 10,16%, în Suedia – 12,03%, în Olanda – 12,89%, în Marea Britanie – 14,26%, în Italia – 14,27%, în Franța – 15,53% , în Belgia – 16,26%. Da, în Rusia, comparativ cu Republica Moldova, indicatorul este mai bun – 1, 01%, în Belarus – 0,55%. Dar în aceste țări, nivelul medicinei și condițiile sunt diferite.Am obținut astfel de indicatori datorită acțiunilor autorităților, sacrificării de sine a medicilor și disciplinei marii majorități a populației. Însă imaginați-vă dacă: M. Sandu rămînea premier în timpul pandemiei COVID-19 și în timpul crizei financiare globale. Ce ar face ea? Ar așteptat pînă la final comanda de la Bruxelles și ar institui carantina numai după ce spitalele ar fi fost aglomerate, așa cum au făcut în Italia, Spania și în alte țări? Ar fi îndemnat întreaga diasporă să se întoarcă înapoi acasă? Le-ar oferi tuturor chartere imediat? Până la urmă, au cerut acest lucru pentru 9 mii de cetățeni. Ar deschide imediat școlile, grădinițele și universitățile? Ar îndemna cetățenii să nu creadă testele, deoarece sunt infectate? Ar permite diasporei să nu achite pentru polița medicală? Și cîte cadavre am fi avut deja? 265 sau 10 mii? Și ce s-ar întîmpla cu sistemul medical?Reamintim că în vara anului 2019, regiunile nordice au fost afectate de grindină. Mii de hectare de pomi fructiferi au fost afectați. Niciun individ din Guvernul Sandu nu a venit la întrevederea cu fermierii, precum și la mitingurile lucrătorilor din transport care protestau din cauza lipsei permiselor pentru transportul de marfă. La fel și cu restaurantele. Sandu a majorat TVA-ul de la 10% la 20%, pentru că FMI a cerut acest lucru!De la 1 iunie se vor deschide piețele, centrele comerciale, saloanele de înfrumusețare. Transportul internațional își va relua activitatea. Din păcate, inclusiv din cauza protestelor, sabotajului, isteriei și încălcării carantinei, nivelul infectării rămîne în zona a 100-200 de persoane pe zi. Pe 25 mai au fost înregistrate 11 decese în Moldova!După ce autoritățile au anunțat despre deschiderea piețelor din 1 iunie în capitală și Bălți, precum și despre deschiderea restaurantelor, cafenelelor și a cluburilor sportive, medicii au făcut mare scandal. Aceștia susțin că avem peste 4 mii de persoane infectate și spitalele nu vor rezista la peste 5 mii de pacienți. În țara sunt 1.600 de medici infectați, personalul medical nu este suficient.Lucrătorii medicali sunt în pragul epuizării nervoase și fizice. Mulți exprimă temeri că cluburile sportive, restaurantele și cafenelele pot produce o explozie cantitativă de infectări – acolo doar există o mulțime de oameni și produse alimentare, în contrast cu aceleași piețe. Medicii se tem că sistemul medical din Moldova nu va rezista. Drept urmare, s-a convenit ca restricțiile la activitatea restaurantelor publice și a cluburilor sportive să fie prelungite pînă pe 15 iunie.Dar, desigur, fiecare are propria părere. Business-ul are pierderi uriașe. Este posibil ca, în cazul în care există un declin al infectărilor, restaurantele, cafenelele și cluburile să se deschidă mai devreme.Pe 25 mai, președintele Igor Dodon a semnat un decret prin care a declarat anul 2020 Anul lucrătorului medical în Republica Moldova. De asemenea, președintele a introdus o inițiativă de a dubla salariile pentru toți lucrătorii medicali.Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova V. Dumbrăveanu a declarat că se vor aloca aproape 100 de milioane de euro pentru consolidarea sistemului medical al țării. Datorită acestor fonduri, secțiile de boli infecțioase vor fi modernizat în primul rînd. În toate instituțiile medicale din țară, trebuie să existe astfel de secții cu boxe. Toate spitalele vor fi echipate cu dispozitive de ventilație mecanică, indiferent dacă persoana este tratată de coronavirus sau de o altă boală.În orice caz, altă opțiune nu avem. Trebuie să consolidăm sistemul medical, să ne întoarcem cu fața spre medici. La urma urmei, nimeni nu va supraviețui fără ei…