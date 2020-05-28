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Президент проведет переговоры с ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП, если КС решит, что президентские и досрочные парламентские выборы могут состояться в один день


Президент Игорь Додон заявил, что он пригласит ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП за стол переговоров, если Конституционный суд решит, что президентские выборы и досрочные парламентские могут состояться в один день.

Глава государства отметил в студии телеканала Jurnal TV, что в ходе этих дискуссий будет установлена ​​юридическая формула для организации этих выборов одновременно. Президент не приемлет создания правящей коалиции с участием фракции Шора и группы Канду.

«Если все скажут, что согласны, тогда мы найдем юридическую формулу того, как проводить президентские и парламентские выборы в один день», – уточнил президент.

По словам Игоря Додона, если КС решит, что эти выборы не могут быть проведены в один день, то президентские выборы будут организованы корректно и демократично 1 ноября, а затем «возможно, пройдут досрочные парламентские выборы».

19 мая депутат от ПСРМ Василий Боля обратился в Конституционный суд с запросом по поводу возможности проведения президентских выборов одновременно с досрочными парламентскими выборами.


Опубликовано: 13:55 28/05/2020

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