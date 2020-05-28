Пропавший в Хынчештах мальчик, которого более двух дней разыскивали полиция и волонтеры, найден мертвым. Тело ребенка обнаружили в уличном туалете во дворе дома, где ребенок проживал вместе с семьей.



Информация подтверждена полицией Хынчештского района. Подробности трагедии правоохранительные органы представят позже.



Напомним, ранее некоторые СМИ писали о том, что ребенка видели в автомобиле вместе с неизвестными лицами, который направился в направлении соседнего села.



Мальчику было всего 6 лет.