ШОК! Пропавший в Хынчештах мальчик найден мертвым
Пропавший в Хынчештах мальчик, которого более двух дней разыскивали полиция и волонтеры, найден мертвым. Тело ребенка обнаружили в уличном туалете во дворе дома, где ребенок проживал вместе с семьей.
Информация подтверждена полицией Хынчештского района. Подробности трагедии правоохранительные органы представят позже.
Напомним, ранее некоторые СМИ писали о том, что ребенка видели в автомобиле вместе с неизвестными лицами, который направился в направлении соседнего села.
Мальчику было всего 6 лет.
Информация подтверждена полицией Хынчештского района. Подробности трагедии правоохранительные органы представят позже.
Напомним, ранее некоторые СМИ писали о том, что ребенка видели в автомобиле вместе с неизвестными лицами, который направился в направлении соседнего села.
Мальчику было всего 6 лет.
Опубликовано: 13:50 28/05/2020
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