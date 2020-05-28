В ходе рабочей поездки в Унгенский район президент Республики Молдова Игорь Додон ознакомился с деятельностью нескольких экономических агентов.



ООО Prog-Agroter во главе с Юрием Врабие занимается выращиванием пшеницы, подсолнечника и кукурузы, каждая на площади примерно в 750 гектаров. Крестьянское хозяйство сталкивается с рядом трудностей, главная из которых – засуха, нанесшая ущерб части посевов. Тем не менее, предприятие справляется и обеспечивает район продовольствием.



Следующий экономический агент – ООО Cidonia во главе с Иваном Булгаком. Здесь растет пшеница на площади 710 гектаров, по 600 гектаров подсолнечника и кукурузы, а также яблоневый сад, клубника и огурцы.



Третье хозяйство – ООО Agrosfera BM, им руководит Никанор Бузовой. Экономический агент занимается выращиванием пшеницы и подсолнечника – по 710 гектаров, и кукурузы на площади 540 гектаров. Здесь работает и консервная фабрика.



«Приветствовал работу всех крестьянских хозяйств и заверил в том, что в трудных условиях, переживаемых всей страной, руководство Молдовы прилагает все усилия для поддержки одного из важнейших секторов национальной экономики, а в ближайшее время будут озвучены конкретные предложения по поддержке аграриев», - отметил президент.