Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Петр Бурдужа: Люди возмущены, что Майя Санду и Андрей Нэстасе критикуют предложение о выделении 700 леев пенсионерам
 

Глава государства ознакомился с деятельностью крестьянских хозяйств Унгенского района


В ходе рабочей поездки в Унгенский район президент Республики Молдова Игорь Додон ознакомился с деятельностью нескольких экономических агентов.

ООО Prog-Agroter во главе с Юрием Врабие занимается выращиванием пшеницы, подсолнечника и кукурузы, каждая на площади примерно в 750 гектаров. Крестьянское хозяйство сталкивается с рядом трудностей, главная из которых – засуха, нанесшая ущерб части посевов. Тем не менее, предприятие справляется и обеспечивает район продовольствием.

Следующий экономический агент – ООО Cidonia во главе с Иваном Булгаком. Здесь растет пшеница на площади 710 гектаров, по 600 гектаров подсолнечника и кукурузы, а также яблоневый сад, клубника и огурцы.

Третье хозяйство – ООО Agrosfera BM, им руководит Никанор Бузовой. Экономический агент занимается выращиванием пшеницы и подсолнечника – по 710 гектаров, и кукурузы на площади 540 гектаров. Здесь работает и консервная фабрика.

«Приветствовал работу всех крестьянских хозяйств и заверил в том, что в трудных условиях, переживаемых всей страной, руководство Молдовы прилагает все усилия для поддержки одного из важнейших секторов национальной экономики, а в ближайшее время будут озвучены конкретные предложения по поддержке аграриев», - отметил президент.


Опубликовано: 13:22 28/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Президент Игорь Додон посетил ряд предприятий Кагульского района (ВИДЕО)
  • Глава государства навестил многодетную семью из Чимишлийского района и посе ...
  • Президент Игорь Додон посетил два аграрных предприятия в Фалештах (ВИДЕО)
  • Игорь Додон отправился в очередную рабочую поездку на север страны
  • О проблемах из первоисточника







    • Все новости

    В Молдове 188 новых случаев COVID-19
    Богдан Цырдя: Правые продолжают нести чушь про COVID-19 и запугивать граждан!
    Председатель фракции ПСРМ: Внешняя помощь не должна политизироваться, она должна направляться на улучшение жизни граждан
    Президент проведет переговоры с ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП, если КС решит, что президентские и досрочные парламентские выборы могут состояться в один день
    ШОК! Пропавший в Хынчештах мальчик найден мертвым
    Глава государства ознакомился с деятельностью крестьянских хозяйств Унгенского района
    Петр Бурдужа: Люди возмущены, что Майя Санду и Андрей Нэстасе критикуют предложение о выделении 700 леев пенсионерам
    Президент Игорь Додон встретился с руководством Унгенского района (ВИДЕО)
    Столичные рынки откроются 1 июня: какие ограничения ждут продавцов и покупателей
    В Кишиневе продолжают освобождать улицы от незаконных построек
    Игорь Додон поздравил верующих с Вознесением Господним
    Глава государства отправился с рабочей поездкой в центральные районы Молдовы (ВИДЕО)
    Богдан Цырдя: Под градом фейков от оппозиции
    Более 8000 детей и 78 доноров крови получат финансовую помощь от примарии Кишинева
    Преображение парка La Izvor идет полным ходом: завершение работ планируется на конец июля
    Примария не отступит перед нарушителями: за парковку у Театра оперы и балета будут штрафовать (ВИДЕО)
    Ион Чебан: Интерес к проекту по системе электронной оплаты проезда проявили многие иностранные компании
    СРОЧНО! 232 новых случая заражения COVID-19
    Агентство госсобственности вызывает в суд компанию "Avia Invest"
    Жиздан о ПДС и «Платформе ДА»: Пришли в парламент, с криками: «В тюрьму воров миллиарда!», а теперь играют с ними в тайные игры
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV