Граждане Молдовы возмущены тем, что Майя Санду и Андрей Нэстасе критикуют предложение президента о выделении 700 леев пенсионерам. Депутат ПСРМ Петр Бурдужа написал в социальной сети, что в последние дни очень много людей обращаются к нему, чтобы узнать, когда будут реализованы инициативы главы государства.



- Люди говорят, что предложения Игоря Додона выделить по 700 леев пенсионерам с доходом менее трех тысяч леев – очень хорошие, и они ждут, когда это произойдет, - написал Бурдужа.



Он также сообщил о том, что обсудил с медицинскими работниками еще одну инициативу президента - об удвоении зарплаты врачам.



- С другой стороны, люди возмущены отношением партий Майи Санду и Андрея Нэстасе, которые критикуют предложение о выделении помощи пенсионерам. Я не буду воспроизводить их слова об этих политиках, но уверен, что граждане выскажут их им в лицо, если «политики фейсбука» решат отправиться по стране, оторвавшись от виртуальной реальности, - написал Бурдужа.



Уточним, что ПСРМ заявила, что поддержит в парламенте социальные инициативы президента Игоря Додона.