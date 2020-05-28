В рамках рабочего визита в Унгены, президент Игорь Додон встретился с руководством района, с которым обсудил проблемы региона, а также предложения властей по их решению. По словам председателя района Геннадия Митрюка, среди наиболее острых проблем: потребность в водоснабжении, поддержка экономических агентов, пострадавших от природной стихии, будь то засуха или заморозки, а также необходимость ремонта здания бывшей железнодорожной больницы, дорог и др.



«Приветствовал тот факт, что люди проявляют желание и готовность осуществить изменения к лучшему. Заверил их в том, что мы будем прилагать максимальные усилия для содействия повышению уровня жизни людей в каждом районе», - отметил глава государства.



Игорь Додон отправился в Унгенскую районную больницу, где на месте ознакомился с оснащением медучреждения и мерами, которые принимаются персоналом в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. В больнице 305 коек, протестированы 108 человек, из которых 41 оказался инфицированным. 27 человек вылечились, 2 умерли. В настоящее время здесь проходят лечение 3 пациента.



«Обсудил с администрацией учреждения и медперсоналом проблемы, с которыми они сталкиваются в каждодневной работе. В связи с этим сообщил им о том, что в знак высокой оценки их преданности делу подписал Указ об объявлении 2020-го - Годом медицинского работника. В его рамках пройдет ряд мероприятий, будут удвоены зарплаты и улучшены условия труда. Пожелал им здоровья и усердия, вручил группе медиков Почетные дипломы Президента», - отметил глава государства.



