С 1 июня как администрации рынков, так и продавцам, и посетителям необходимо будет соблюдать определенные меры по защите от заражения коронавирусом.



Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, пояснив, что эти меры разработаны муниципальной чезвычайной комиссией по общественному здоровью.



Перед возобновлением деятельности рынков администраторы торговых площадей должны провести дезинфекцию рабочего и холодильного оборудования, мест хранения и сбыта продуктов/товаров, прилавков и всей территории, а все сотрудники/продавцы должны быть обеспечены защитным снаряжением (маски, перчатки).



Также будут предусмотрены отдельные входы и выходы для продавцов и покупателей, а торговые места будут расположены на расстоянии не менее 2 метров друг от друга.



Дезинфекция инвентаря и рабочих поверхностей растворами на спиртовой основе будет проводиться каждые 3 часа, а также в начале и в конце рабочего дня.



Администрация рынков проинформирует всех экономических операторов, осуществляющих свою деятельность на управляемой ими территории, о мерах профилактики/защиты от инфекции COVID-19.



Обязательными будут и измерение температуры каждого посетителя/покупателя с запретом входа людей с повышенной температурой, и ношение защитных масок, соблюдение гигиены рук и социальной дистанции в один метр.



У сотрудников рынков ежедневно перед началом рабочего дня будет измеряться температура. В случае обнаружения каких-либо симптомов ОРВИ сотрудник не будет допущен к работе, он должен будет самоизолироваться и обратиться к семейному врачу.