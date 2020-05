Președintele Igor Dodon continuie vizitele de lucru în teritoriu. Astăzi, șeful statului se află în zona de centru a Republicii. La Ungheni, Igor Dodon a avut o întrevedere cu conducerea raionului în cadrul căreia a abordat problemele existente în regiune, dar și viziunile autorităților asupra soluționării acestora.



Potrivit președintelui raionului, Ghenadie Mitriuc, printre cele mai stringente probleme ale raionului pot fi evidențiate cele legate de aprovizionarea cu apă potabilă a raionului, susținerea agenților economici care au suferit în urma unor calamități naturale, cum ar fi seceta și înghețurile, necesitatea reparației blocului fostului spital al Căii Ferate, construcția drumurilor etc.



Președintele țării a salutat faptul că oamenii își doresc și sunt gata să facă schimbări spre bine. Igor Dodon a dat asigurări că va depune efort maxim pentru a contribui la îmbunătățirea nivelului de trai al populației din fiecare raion.



De asemenea, președintele a vizitat Spitalul raional Ungheni, unde s-a familiarizat la fața locului cu nivelul de dotare și măsurile întreprinse de instituție în vederea combaterii răspîndirii infecției cu noul coronavirus. Spitalul dispune de 305 paturi. În cadrul instituției au fost testate la COVID-19 - 108 persoane, dintre care 41 au fost confirmate pozitiv, 27 de pacienți au fost tratați, 2 persoane au decedat. La moment în secția COVID-19 se află 3 pacienți.



"Am discutat cu conducerea instituției și cu personalul medical despre problemele cu care se confruntă zi de zi la locul de muncă. În context, le-am comunicat că drept apreciere a dedicației lor, am decretat anul curent drept An al Lucrătorului Medical, care cuprinde mai multe inițiative, inclusiv dublarea salariului, dar și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Am transmis tuturor urări de bine, sănătate și perseverență, iar unui grup de medici am înmînat Diploma de Onoare a Președintelui", a conchis Igor Dodon.