Adoptarea noii legi privind activitatea organizațiilor non-profit, care este una din condițiile puse de Uniunea Europeană pentru acordarea asistenței macrofinanciare de 30 de milioane de euro, poate afecta securitatea națională a Republicii Moldova. La această concluzie au ajuns experții Centrului Național Anticorupție, după examinarea documentului.



Specialiștii se arată îngrijorați de unele prevederi ale proiectului de lege, cum ar fi libertatea ONG-urilor de a obține finanțare externă, oferirea posibilității de a furniza servicii gratuite partidelor politice, dar și de faptul că „persoanele fizice se pot uni fără obligația de a înregistra o organizație. Potrivit experților, astfel de prevederi pot provoca imixtiuni în afacerile interne ale Republicii Moldova. Până în prezent, peste 13 mii de organizații neguvernamentale au fost înregistrate în țara noastră. Multe dintre acestea sunt considerate drept agenți de influență. Oficial, prin finanțarea organizațiilor neguvernamentale, donatorii externi contribuie la păstrarea democrației, la avansarea reformelor și la eliminarea posibilității de planare spre regimurile politice autoritare. Neoficial – acestea tin să controleze situația din Moldova și își consolidează influența în țara noastră.

Din 1992 până în 2016, doar Fundația Soros a cheltuit peste 120 de milioane de dolari pentru consolidarea influenței sale în Republica Moldova. În 2017-2019 Fundația Soros a finanțat un proiect numit „Dezvoltarea societății civile a UTA Găgăuzia”. Bugetul său s-a ridicat la 606 mii de euro, echivalentul bugetului autonomiei pentru doi ani. Sarcina proiectului a fost una bizară - „extinderea capacităților organizațiilor societății civile din UTA Găgăuzia, astfel încât acestea să poată controla și influența dezvoltarea la nivel local și național”.



Faptul că sectorul neguvernamental din țările sponsorizate execută misiuni concrete este confirmat într-o serie de studii occidentale, inclusiv în unul realizat în 2018, de Royal Chatham House Institute of International Relations, cu sediul în Londra. Acest document este intitulat „Societatea civilă în fața amenințării rusești. Creșterea durabilității în Ucraina, Belarus și Moldova



DIN STUDIUL ROYAL CHATHAM HOUSE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS 2018

„În astfel de situații, organizațiile societății civile moldovenești, care activează în domeniul combaterii influenței rusești, se orientează, în primul rând, spre monitorizarea surselor media, verificarea faptelor, identificarea de știri false, alfabetizarea presei și combaterea manipulării. O serie de exemple relevante pot fi găsite în inițiativele finanțate de donatorii occidentali. Cu toate acestea, unele proiecte întâmpină dificultăți, cum ar fi lipsa resurselor sau dependența excesivă de asistența occidentală"



Lupta împotriva amenințării rusești este una dintre principalele domenii de activitate ale ONG-urilor finanțate de donatori occidentali. Așadar, în septembrie anul trecut, reprezentantul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Brock Biermann, a anunțat un nou program, numit „Combaterea influenței nefaste a Kremlinului”. Acesta este conceput pentru a ajuta țări precum Georgia, Ucraina și Moldova, citez, „să protejeze alegerile, să contracareze propaganda și să evite dependența energetică de Rusia”. Este semnificativ faptul că acest program a fost lansat cu un an înainte de scrutinul prezidențial din Moldova, alegerile parlamentare din Georgia și alegerile locale din Ucraina.

De asemenea, anul trecut, aproximativ 60 de organizații neguvernamentale din Republica Moldova au devenit laureate ale primei etape a programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local din Republica Moldova”. Comitetul de selecție a inclus reprezentanți ai Delegației UE în Moldova, ai Fundației Soros, precum și ai Fundației Konrad Adenauer. Se presupune că în cadrul acestui program, în perioada 2019-2021, vor fi acordate subvenții în valoare de aproximativ trei milioane de euro. Obiectivul declarat al proiectului este de a promova dezvoltarea societății civile, care, în opinia inițiatorilor, asigură transparența și responsabilitatea instituțiilor statului, inclusiv în procesul de punere în aplicare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

Potrivit experților, europenii și americanii știu să numere banii. Prin urmare, în anul alegerilor prezidențiale, donatorii vor solicita servicii multiple din partea beneficiarilor de subvenții și asistență financiară.



Noua lege privind organizațiile non-profit este planificată să fie adoptată de Parlament, în lectură finală, până în data de 1 iulie a anului curent. Aceasta este una dintre condițiile în care Republica Moldova poate beneficia de asistență financiară din partea Uniunii Europene. Cu toate acestea, premierul Ion Chicu a declarat deja că proiectul de lege privind ONG-urile nu poate fi adoptat în versiunea actuală și că acesta trebuie modificat.