



Новый закон о некоммерческих организациях, который является одним из условий получения макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 30 млн евро, может угрожать национальной безопасности. К такому выводу пришли эксперты Антикоррупционного центра, когда провели экспертизу документа. Специалистов насторожили такие положения законопроекта, как свобода в получении и использовании НПО внешнего финансирования, предоставление неправительственным организациям возможности оказывать бесплатные услуги политическим партиям, а также то, что “лица могут объединяться без обязанности регистрировать организацию”, что позволит неформальным ассоциациям частных лиц «уходить в тень». По мнению специалистов, такие формулировки закона могут привести к вмешательству во внутренние дела Республики Молдова и её политику. На сегодняшний день в Молдове зарегистрировано более 13 тысяч неправительственных организаций. Именно эти организации гражданского общества часто называют агентами влияния.



Официально через финансирование неправительственных организаций в подшефных странах внешние доноры способствуют сохранению там демократии, продвижению реформ и устраняют возможность скатывания к авторитарным политическим режимам. Неофициально – контролируют ситуацию и усиливают своё влияние.

В Молдове один только Фонд Сороса с 1992 по 2016 год потратил на распространение своего влияния более 120 миллионов долларов. А в 2017-2019 годах Фонд Сороса курировал в республике проект под названием «Развитие гражданского общества АТО Гагаузия». Его бюджет составил 606 тыс. евро. Это как раз столько же, сколько составляет бюджет автономии за два года. Задача у проекта была любопытная –«расширение возможностей организаций гражданского общества в АТО Гагаузия, с тем чтобы они могли контролировать и влиять на приоритеты развития на местном и национальном уровнях”.



О том, что неправительственный сектор подшефных стран на выделяемые средства выполняет поставленные перед ним задачи, прямо говорится в целом ряде западных исследований. Например, исследовании 2018 года Королевского института международных отношений Chatham House, расположенного в Лондоне. Этот документ назывался “Гражданское общество перед лицом российской угрозы. Повышение устойчивости в Украине, Белоруссии и Молдове”



Из доклада Королевского института международных отношений Chatham House 2018 г.

“В таких условиях молдавские организации гражданского общества, работающие в области противодействия российскому влиянию в сфере СМИ и социальных сетей, направляют свои усилия, прежде всего, на мониторинг медийного ландшафта, проверку фактов, разоблачение недостоверных новостей, обучение медийной грамотности и борьбу с манипулированием информацией. Ряд ярких положительных примеров можно найти в инициативах, финансируемых западными донорами. Однако эти проекты сталкиваются с критическими ограничениями и сложностями, в том числе с нехваткой ресурсов и чрезмерной зависимостью от помощи Запада”.



Борьба с пресловутой российской угрозой в последние годы является одним из основных направлений, выделяемых НПО западными донорами. Так, в сентябре прошлого года представитель Агентства США по международному развитию (USAID) Брок Бирман анонсировал новую программу агентства под названием “Борьба со злонамеренным влиянием Кремля”. Она призвана помочь таким странам как Грузия, Украина и Молдова, цитирую, “защитить свои выборы, противодействовать пропаганде и избегать энергетической зависимости от России”. Показательно, что данная программа была запущена за год до президентских выборов в Молдове, парламентских выборов в Грузии и местных выборов на Украине.

Также в прошлом году около 60 неправительственных организаций Республики Молдова стали лауреатами первого этапа программы грантов Развитие гражданского общества на местном уровне в Республике Молдова”. В отборочную комиссию входили представители делегации Евросоюза в Молдове, Фонда Сороса, а также Фонда Конрада Аденауэра. Предполагается, что в рамках этой программы в 2019-2021 гг. будут предоставлены гранты на сумму около трех миллионов евро. Как было объявлено, цель проекта - содействие развитию гражданского общества на местном уровне, которое продвигает и контролирует прозрачность и ответственность деятельности госучреждений, в том числе в процессе реализации Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Как говорят эксперты, деньги европейцы и американцы считать умеют. Поэтому в год президентских выборов от получателей грантов и финансовой помощи доноры будут требовать двойной отдачи.



Новый закон о некоммерческих организациях планируется принят парламентом в окончательном чтении до 1 июля текущего года. Это одно из условий для получения финансовой помощи от Евросоюза. Однако премьер-министр Ион Кику уже заявил, что законопроект об НПО не может быть принят в текущей редакции и должен быть изменен.