



В нашей стране в разгар эпидемии коронавируса стратегия дистанционного обучения принималась быстро и реализовывалась в сжатые сроки совместными усилиями Минобразования и столичной примарии. Чтобы закрепить это партнёрство и усовершенствовать уже существующие механизмы, сегодня Ион Чебан от имени кишиневской примарии и Игорь Шаров от имени Министерства образования, заключили Меморандум о сотрудничестве в сфере дистанционного обучения.



Ион Чебан подчеркнул, что основной целью документа является установление партнерских отношений для дальнейшего развития эффективного сотрудничества в реализации не только проектов онлайн обучения, но и цифровой библиотеки educatieonline.md.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«Очень хорошо, что коллеги из министерства, коллеги из примарии, из неправительственного сектора и спонсоры, несмотря на скептицизм в отношении успеха этого проекта, демонстрируемый некоторыми из них в начале пути, сейчас они очень воодушевлены и подбадривают нас, чтобы мы двигались вперед. Мы планируем усовершенствовать качество, запустить подобные проекты более широко – не только на период пандемии, но и для любых других непредвиденных случаев необходимости введения дистанционного обучения».



ИГОРЬ ШАРОВ – МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ

«Г-н примар, в добрый час! Вы запустили прекрасный проект, и все вместе мы сумеем достичь отличных результатов!».



На втором этапе платформа educatieonline.md предложит новые интерактивные уроки для всех учащихся страны в 2020-2021 учебном году. Генпримар Кишинева подчеркнул, что эффективность учебного процесса, даже дистанционного, является приоритетом для властей столицы.

Напомним, первый этап проекта «Онлайн-образование» уже завершен, и в ходе его реализации было создано и загружено в цифровую библиотеку 2 150 видеоуроков, включающих подготовку к экзаменам гимназического цикла обучения и бакалавриата, 500 открытых образовательных ресурсов, 260 цифровых учебников, презентаций, упражнений и т. д.