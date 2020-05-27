



Илан Шор - политик с сомнительной репутацией, один из главных фигурантов уголовного дела о краже миллиарда - может предстать перед молдавской юстицией за совершенные преступления. Об этом заявил министр внутренних дел Павел Войку в эфире одного из частных телеканалов, уточнив, что руководство Молдовы рассматривает вариант отбытия наказания Шором в Израиле, гражданином которого он также является.



ПАВЕЛ ВОЙКУ – ГЛАВА МВД

«В сотрудничестве с коллегами из стран Евросоюза, а также из Израиля, в том случае, если будет подписан договор о сотрудничестве между Молдовой и Израилем, чтобы Шор за особо тяжкое преступление был выдан властям РМ для дальнейшего расследования и осуждения, с условием, что наказание он будет нести в Израиле».



Министр отметил, что законодательство Израиля предусматривает подобный вариант развития событий, но заключить с израильскими властями такое соглашение о сотрудничестве достаточно тяжело.



ПАВЕЛ ВОЙКУ – ГЛАВА МВД

«Заключить подобное соглашение о сотрудничестве не так просто, потому что не стоит забывать, что Илан Шор обладает и гражданством Израиля. При этом, Шор заявляет, что на него в Молдове оказывается политическое давление и что он, якобы, жертва политического преступления. И нам необходимо сейчас собрать все доказательства его вины, и я полностью доверяю прокуратуре, и верю, что нам удастся собрать все необходимые доказательства того, что он преступник, а не жертва политических репрессий».



Напомним, генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что Илан Шор активно участвовал в деятельности преступной организации, так называемой «группы Плахотнюка», которая несет ответственность за кражу миллиарда. При этом Стояногло подчеркнул, что в ближайшее время против Шора будет выдвинуто новое обвинение со стороны генпрокуратуры. Напомним, в 2017 году Илан Шор был приговорен к 7,5 годам тюрьмы полузакрытого типа за нанесение материального ущерба и отмывание денег в особо крупных размерах. До вынесения окончательного приговора Шора отпустили под судебный контроль, однако, политик сбежал из страны и сейчас находится в Израиле.