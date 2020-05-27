



Кража миллиарда из трех банков Молдовы, потрясшая нашу страну в 2014 году, начала готовиться и осуществляться еще в 2009. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло в эфире одного из частных телеканалов, уточнив, что подготовка кражи состояла из четырех больших этапов. Первый - с 2009 по 2012 год, когда начали выдаваться крупные кредиты компаниям, приближенным некоторым политикам. И эти займы так и остались невозвращёнными.



АЛЕКСАНДР СТОЯНОГЛО - ГЕНПРОКУРОР

«Этот период называют периодом Гачкевича, это 2009-2012 годы. Мы вернулись к рассмотрению всех этих займов, сумма невозвращенных кредитов составляет более 100 млн. долларов. У нас есть десятки компаний без экономической деятельности, которые получили миллионы долларов, но деньги эти так и не вернули. В отношении многих из этих компаний была какая-то видимость работы, их почему-то отправили в суд за невозвращение кредита, хотя их действия необходимо квалифицировать иначе – связанные с банковским хищением средств, с отмыванием денег».



Стояногло подчеркнул, взятые в банках сотни миллионов были присвоены, а затем перечислены некоторым лицам путем перевода на счета оффшорных компаний. Второй этап, по словам генпрокурора, начался с момента передачи мажоритарного пакета государственных акций в BEM. Тогда же банки начали финансировать в значительном объеме компании, связанные с группой Шора. Третий этап был самым сложным и молниеносным. В ноябре 2014 кульминацией этой аферы, стала выдача двумя банками тринадцати миллиардов леев компаниям, у которых не было реальной экономической деятельности. Для дальнейших махинаций, привлекаются различные госструктуры.



АЛЕКСАНДР СТОЯНОГЛО - ГЕНПРОКУРОР

«Когда они представили, то Нацбанк запросил сумму в 6,3 миллиарда леев. Но, почему-то на заседании Комиссии по финансовой стабильности, были включены 2 дополнительные позиции, заключавшиеся в необходимости погашения еще и межбанковских кредитов и кредиты компаний-резидентов. Хотя, нигде в мировой практике такого нет. На тот момент межбанковские кредиты составляли 222 миллиона, и если даже взять 6,3 миллиарда, то всего сумма, необходимая для поддержания финансовой стабильности в стране, составляла не многим более 6,5 миллиардов леев. Но тем не менее, комиссия по стабильности принимает решение о выделении 9,5 миллиардов, т.е., остаются непокрытыми около 3 миллиардов леев. Эту же сумму утверждает и правительство Лянкэ».



Далее, по словам Стояногло, в игру вступил Минфин, предоставив государственную гарантию, а с 19 ноября 2014 года обанкротившийся банк Banca de Economii переводит деньги. «В течение трех дней некоторые банки перевели со счетов BЕМ более 2 млрд. леев, которые через три дня возвращаются из государственного бюджета на счета этого банка.

Деньги, которые были переведены 19, 20, 21 ноября поступили на счета оффшорных компаний и исчезли во всем мире», - уточнил глава Генпрокуратуры. Александр Стояногло отметил, что четвертый окончательный этап, предполагает отслеживание переводов, которые были сделаны на счета оффшорных компаний. Основной целью этого этапа является выявление конечных получателей денег и финансовых ресурсов.