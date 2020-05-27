



Рабочая поездка президента Игоря Додона по югу Молдовы продолжилась остановкой в Кантемирском районе. С председателем района Анатолием Икимом глава государства обсудил ряд актуальных вопросов социально-экономического развития, в том числе проблемы сельского хозяйства, водоснабжения, газификации, ремонта дорог. Игорь Додон побывал и в местной районной больнице.



Пообщавшись с медиками, президент отметил, что в Кантемирском районе один из самых низких показателей заболеваемости коронавирусом: за время эпидемии - всего 21 подтверждённый случай. Еще 53 человека находятся в больнице под наблюдением, лечение проходят пять пациентов. 14 человек выздоровели, двое жителей района скончались. Игорь Додон поблагодарил местную администрацию и медицинский персонал за успешную борьбу с пандемией.

Затем глава государства проведал 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Митрофана. Награжденный за боевые подвиги Орденом Отечественной войны II степени, в мирной жизни Михаил Митрофан нграждён другой, не менее важной наградой – семейной. У мужчины семеро детей, 21 внук и 23 правнука. Президент вручил ветерану высшую награду страны - Орден Республики.



Завершающим пунктом поездки президента по Кантемирскому району стало посещение аграрного хозяйства. Здесь выращивают многие полевые культуры, но преимущественно пшеницу и кукурузу. Предприятие использует новейшую технику, благодаря которой повысилась производительность труда. В самую горячую пору здесь ежедневно трудятся до 350 человек. Игорь Додон поблагодарил аграриев за хорошие результаты работы и заверил, что государство будет и дальше поддерживать - важнейший для национальной экономики – аграрный сектор.