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Примария не отступит перед нарушителями: за парковку у Театра оперы и балета будут штрафовать (ВИДЕО)


Некоторые автовладельцы не восприняли всерьез установку в сквере перед Национальным театром оперы и балета им. Марии Биешу шлагбаума, препятствующего въезду на уже бывшую парковку перед театром.

Шлагбаум установили вчера, а уже сегодня у здания театра вновь появились машины.

Генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан заявил, что у сквера будут установлены дорожные знаки, запрещающие парковку. Соответственно, незаконно паркующихся там водителей ждет штраф.

– Такие шлагбаумы будут установлены в скверах, парках и зеленых зонах столицы. В свою очередь, подобные устройства и объекты, незаконно установленные во дворах домов и на общественных дорогах, будут ликвидированы, – отметил генпримар.

Шлагбаум у входа в сквер перед Национальным театром оперы и балета им. Марии Биешу со стороны улицы Марии Чеботарь был установлен по распоряжению генерального примара 26 мая.



Опубликовано: 17:40 27/05/2020

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