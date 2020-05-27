Некоторые автовладельцы не восприняли всерьез установку в сквере перед Национальным театром оперы и балета им. Марии Биешу шлагбаума, препятствующего въезду на уже бывшую парковку перед театром.



Шлагбаум установили вчера, а уже сегодня у здания театра вновь появились машины.



Генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан заявил, что у сквера будут установлены дорожные знаки, запрещающие парковку. Соответственно, незаконно паркующихся там водителей ждет штраф.



– Такие шлагбаумы будут установлены в скверах, парках и зеленых зонах столицы. В свою очередь, подобные устройства и объекты, незаконно установленные во дворах домов и на общественных дорогах, будут ликвидированы, – отметил генпримар.



Шлагбаум у входа в сквер перед Национальным театром оперы и балета им. Марии Биешу со стороны улицы Марии Чеботарь был установлен по распоряжению генерального примара 26 мая.



