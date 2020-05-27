Потенциальным партнерам, желающим участвовать во внедрении системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте Кишинева, поставлены достаточно жесткие условия.



Об этом в ходе передачи "Punctul de azi" на телеканале TVR Moldova заявил генеральный примар столицы Ион Чебан. Так, в “послужном списке” претендентов должны быть аналогичные проекты, осуществленные в последние годы в схожих с Кишиневом городах с населением не менее 500 тысяч человек.



При этом, по словам генпримара, стоимость внедренных проектов должна быть не менее 5 миллионов евро, так как приблизительная стоимость проекта по системе электронной оплаты проезда в муниципии Кишинев составляет 6-9 млн евро – в зависимости от технологий, которые будут использоваться.



– Интерес к этому проекту выразили многие компании из России, Турции, Германии и других стран. Мы открыты для всех, но все будем делать качественно, транспарентно и рентабельно для города. Мы не хотим тратить на этот проект деньги из бюджета. Существуют несколько механизмов в этом отношении, и мы намерены их рассмотреть, – добавил Чебан.



Напомним, недавно проект по внедрению системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте Кишинева сдвинулся с “мертвой точки”. Так, в ходе заседания мунсовета 19 мая было одобрено создание рабочей группы, которой предстоит в течение двух месяцев представить техническое задание и подготовить условия для запуска публично-частного партнерства для внедрения этой инициативы.