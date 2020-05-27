За последние сутки зарегистрировано 232 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Таковы данные по итогам обработки 1663 тестов на выявление инфекции.



Общее число инфицированных составило 7537 человек.