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Внимание! В Молдове пропал ребенок
 

СРОЧНО! 232 новых случая заражения COVID-19


За последние сутки зарегистрировано 232 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Таковы данные по итогам обработки 1663 тестов на выявление инфекции.

Общее число инфицированных составило 7537 человек.


Опубликовано: 17:35 27/05/2020

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