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Агентство госсобственности вызывает в суд компанию "Avia Invest"


На первом этапе инвестиций концессионер Кишиневского международного аэропорта ООО "Avia Invest" не полностью выполнил свои обязательства по договору.

Как передает МОЛДПРЕС, Avia Invest выполнила концессионные работы на 8,8 млн евро меньше, чем предусмотрено Инвестиционной программой.
Следуя рекомендациям Комиссии по мониторингу концессии, на основании контракта, Агентство госсобственности 6 февраля направило в "Avia Invest" уведомление с требованием возместить убытки, которые на тот момент составили около 500 тысяч евро.

14 февраля "Avia Invest" отказалась удовлетворить претензии, выдвинутые агентством. Агентство госсобственности подало иск против "Avia Invest", на данный момент заявление находится на рассмотрении в Кишиневском суде сектор Центр.


Опубликовано: 14:15 27/05/2020

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