Депутат ДПМ Александр Жиздан обеспокоен той легкостью, с которой депутаты ПДС и «Платформы ДА» создают сомнительные комбинации с теми, кто замешан в краже миллиарда. В интервью порталу popor.md Жиздан прямо указал на группу «Pro Moldova» и партию «Шор».



- Никогда не пойму тех, кто оказался в парламенте, крича: «В тюрьму воров миллиарда», а теперь играющих с ними в тайные игры. Сколько стоили заявления и обещания избирателям? – задался вопросом Жиздан.



Демократ считает, что разрушение нынешней правящей коалиции приведет к политическому кризису в стране.



- Это было бы плохим сценарием для страны. Когда эпидемиологическая ситуация совсем не простая, а экономический кризис усугубляется, то добавив и политический кризис, мы можем оказаться в очень сложном положении. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить стабильное управление. Тем более, что осенью предстоят президентские выборы, - сказал Александр Жиздан.