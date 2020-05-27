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Жиздан о ПДС и «Платформе ДА»: Пришли в парламент, с криками: «В тюрьму воров миллиарда!», а теперь играют с ними в тайные игры


Депутат ДПМ Александр Жиздан обеспокоен той легкостью, с которой депутаты ПДС и «Платформы ДА» создают сомнительные комбинации с теми, кто замешан в краже миллиарда. В интервью порталу popor.md Жиздан прямо указал на группу «Pro Moldova» и партию «Шор».

- Никогда не пойму тех, кто оказался в парламенте, крича: «В тюрьму воров миллиарда», а теперь играющих с ними в тайные игры. Сколько стоили заявления и обещания избирателям? – задался вопросом Жиздан.

Демократ считает, что разрушение нынешней правящей коалиции приведет к политическому кризису в стране.

- Это было бы плохим сценарием для страны. Когда эпидемиологическая ситуация совсем не простая, а экономический кризис усугубляется, то добавив и политический кризис, мы можем оказаться в очень сложном положении. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить стабильное управление. Тем более, что осенью предстоят президентские выборы, - сказал Александр Жиздан.


Опубликовано: 13:16 27/05/2020

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