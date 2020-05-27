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ДТП с участием автомобиля такси и мотоцикла в столичном секторе Ботаника (ВИДЕО)


ДТП с участием автомобиля такси и мотоцикла в столичном секторе Ботаника (ВИДЕО)

Серьёзная авария случилась накануне вечером на в Кишинёве улице Мунчештской. Мотоциклист столкнулся с машиной службы такси, передает aif.md. Как рассказала сотрудник пресс-службы столичной полиции Наталья Стати, за рулём автомобиля находился 28-летний водитель, а мотоциклом управлял 53-летний мужчина.

К счастью, пишет echipa.md, в результате столкновения никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются. Виновнику ДТП грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.



Опубликовано: 12:55 27/05/2020

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