ДТП с участием автомобиля такси и мотоцикла в столичном секторе Ботаника (ВИДЕО)
ДТП с участием автомобиля такси и мотоцикла в столичном секторе Ботаника (ВИДЕО)
Серьёзная авария случилась накануне вечером на в Кишинёве улице Мунчештской. Мотоциклист столкнулся с машиной службы такси, передает aif.md. Как рассказала сотрудник пресс-службы столичной полиции Наталья Стати, за рулём автомобиля находился 28-летний водитель, а мотоциклом управлял 53-летний мужчина.
К счастью, пишет echipa.md, в результате столкновения никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются. Виновнику ДТП грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.
Серьёзная авария случилась накануне вечером на в Кишинёве улице Мунчештской. Мотоциклист столкнулся с машиной службы такси, передает aif.md. Как рассказала сотрудник пресс-службы столичной полиции Наталья Стати, за рулём автомобиля находился 28-летний водитель, а мотоциклом управлял 53-летний мужчина.
К счастью, пишет echipa.md, в результате столкновения никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются. Виновнику ДТП грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.
Опубликовано: 12:55 27/05/2020
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