ДТП с участием автомобиля такси и мотоцикла в столичном секторе Ботаника (ВИДЕО)Серьёзная авария случилась накануне вечером на в Кишинёве улице Мунчештской. Мотоциклист столкнулся с машиной службы такси, передает aif.md. Как рассказала сотрудник пресс-службы столичной полиции Наталья Стати, за рулём автомобиля находился 28-летний водитель, а мотоциклом управлял 53-летний мужчина.К счастью, пишет echipa.md, в результате столкновения никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются. Виновнику ДТП грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.