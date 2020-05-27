Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Внимание! В Молдове пропал ребенок
 

Богдан Цырдя: О расследовании "кражи века"


Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди о расследовании Генеральной прокуратуры кражи миллиарда из банковской системы Молдовы, размещенный на его официальном канале в сети Телеграмм.

"Вчера главный прокурор А.Стояногло сделал несколько важных уточнений по краже миллиарда. Украденный миллиард выводился из Молдовы в четыре этапа:

1️⃣Первый этап произошел в период с 2009 по 2012 год.
Тогда начали выдаваться кредиты компаниям, аффилированным некоторым лицам, кредиты компаниям, у которых не было реальной экономической деятельности, кредиты, которые в результате не были возвращены.

2️⃣Второй этап произошел, когда мажоритарный пакет государственных акций в BEM был передан некоторым лицам. С этого периода банки начали финансировать в значительном объеме компании, связанные с группой Шор.

3️⃣Третий этап случился в ноябре 2014 года.

Он является очень сложным и продлился несколько дней.

Деньги (тот самый миллиард) по гарантии правительства Лянэ, которые были переведены Нацбанком 19, 20, 21 ноября 2014 года поступили на счета оффшорных компаний и исчезли во всем мире.

4️⃣Четвертый этап предполагает выявление бенефициаров.
Предполагается отслеживание переводов, которые были сделаны на счета оффшорных компаний.

Надо отдать должное генпрокурору А.Стояногло. Бульдозером пошел по кейсу с миллиардом.

В отличие от отчета Кролл, анализирует и законодательную базу кражи, роль политических фигур в крышевании и управление процессом. И это несмотря на лютый саботаж АП, где до сих пор рулят люди Плахотнюка (Морарь, Дамир), сливающие информацию Усатому.

Возможно Стояногло прав, когда анализирует кражу миллиарда, как процесс прошедший в 4 этапа.

От себя добавим: кредиты 2009-2012 -это один кейс. Приватизация БЕМ за деньги БЕМ -это другой кейс. Кража миллиарда в ноябре 2014 и вывод денег в офшоры -это третий кейс. Уничтожение 3 банков -этой 4-й кейс. Да, они часть одного процесса, но сам факт кражи произошел в 2014.

P.S. И еще. Есть еще пятый кейс, он же исходный. Это рейдерские атаки от 2010-2011 г. на банковскую систему. Тогда ущерб составил 100 млн евро.

И вот эти акции помогли Плахотнюку взять контроль над БЕМ и позже осуществить кражу миллиарда. И таки да — там уши Канду торчат до неприличия…".


Опубликовано: 12:12 27/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Генеральный прокурор Александр Стояногло рассказал о четырех этапах банковс ...
  • Компания Kroll начинает второй этап расследования кражи миллиарда
  • СРОЧНО! Генпрокурор: Владимир Плахотнюк является главным выгодополучателем ...
  • Додон: Расследование «кражи миллиарда» продвигается
  • ЕС: Власти РМ бездействуют в расследовании «Кражи Века»







    • Все новости

    Агентство госсобственности вызывает в суд компанию "Avia Invest"
    Жиздан о ПДС и «Платформе ДА»: Пришли в парламент, с криками: «В тюрьму воров миллиарда!», а теперь играют с ними в тайные игры
    Внимание! В Молдове пропал ребенок
    ДТП с участием автомобиля такси и мотоцикла в столичном секторе Ботаника (ВИДЕО)
    Богдан Цырдя: О расследовании "кражи века"
    Примария Кишинева и Минобразования подписали меморандум о развитии проекта "Онлайн обучение"
    Президент подписал указы о назначении послов Республики Молдова в страны Евросоюза (ВИДЕО)
    Глава государства приветствовал проверки, начатые Генпрокуратурой в отношении скандального видео
    Илан Шор может быть осужден в Молдове, но отбывать наказание будет в Израиле
    Генеральный прокурор Александр Стояногло рассказал о четырех этапах банковского мошенничества
    Кишиневский цирк стал частью госпредприятия Moldova-Concert
    Сказано – сделано! Перед Национальным театром оперы и балета установили шлагбаум
    Генпримар о "троллейбусе победы": Какую пропаганду можно усмотреть в праздновании 75-летия победы над фашизмом?
    Ион Чебан: Примария Кишинева готова к открытию рынков
    Президент рассказал медикам Кантемирского района о планах удвоить зарплаты работникам системы здравоохранения
    Сергей Мокану: Группировка Санду-Усатый-Шор-Канду хочет захватить Генеральную прокуратуру по указанию Плахотнюка
    Чебан: С улиц Кишинева будут убраны все объекты, незаконно блокирующие проезд
    Игорь Додон примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
    Медикам районной больницы в Кагуле вручен Почетный диплом
    Обыски на таможенном посту "Петрикань"
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV