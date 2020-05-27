Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди о расследовании Генеральной прокуратуры кражи миллиарда из банковской системы Молдовы, размещенный на его официальном канале в сети Телеграмм.



"Вчера главный прокурор А.Стояногло сделал несколько важных уточнений по краже миллиарда. Украденный миллиард выводился из Молдовы в четыре этапа:



1️⃣Первый этап произошел в период с 2009 по 2012 год.

Тогда начали выдаваться кредиты компаниям, аффилированным некоторым лицам, кредиты компаниям, у которых не было реальной экономической деятельности, кредиты, которые в результате не были возвращены.



2️⃣Второй этап произошел, когда мажоритарный пакет государственных акций в BEM был передан некоторым лицам. С этого периода банки начали финансировать в значительном объеме компании, связанные с группой Шор.



3️⃣Третий этап случился в ноябре 2014 года.



Он является очень сложным и продлился несколько дней.



Деньги (тот самый миллиард) по гарантии правительства Лянэ, которые были переведены Нацбанком 19, 20, 21 ноября 2014 года поступили на счета оффшорных компаний и исчезли во всем мире.



4️⃣Четвертый этап предполагает выявление бенефициаров.

Предполагается отслеживание переводов, которые были сделаны на счета оффшорных компаний.



Надо отдать должное генпрокурору А.Стояногло. Бульдозером пошел по кейсу с миллиардом.



В отличие от отчета Кролл, анализирует и законодательную базу кражи, роль политических фигур в крышевании и управление процессом. И это несмотря на лютый саботаж АП, где до сих пор рулят люди Плахотнюка (Морарь, Дамир), сливающие информацию Усатому.



Возможно Стояногло прав, когда анализирует кражу миллиарда, как процесс прошедший в 4 этапа.



От себя добавим: кредиты 2009-2012 -это один кейс. Приватизация БЕМ за деньги БЕМ -это другой кейс. Кража миллиарда в ноябре 2014 и вывод денег в офшоры -это третий кейс. Уничтожение 3 банков -этой 4-й кейс. Да, они часть одного процесса, но сам факт кражи произошел в 2014.



P.S. И еще. Есть еще пятый кейс, он же исходный. Это рейдерские атаки от 2010-2011 г. на банковскую систему. Тогда ущерб составил 100 млн евро.



И вот эти акции помогли Плахотнюку взять контроль над БЕМ и позже осуществить кражу миллиарда. И таки да — там уши Канду торчат до неприличия…".