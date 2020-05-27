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Примария Кишинева и Минобразования подписали меморандум о развитии проекта "Онлайн обучение"


Примар Кишинева Ион Чебан и министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров подписали Меморандум о сотрудничестве по развитию проекта "Онлайн обучение".

Документ подписан, чтобы установить партнерские отношения для дальнейшего развития эффективного сотрудничества в реализации проекта цифровой библиотеки www.educatieonline.md.

"Хорошие дела должны продолжаться, особенно когда они предназначены для детей",- сказал примар Кишинева Ион Чебан.

Он отметил, что хочет, чтобы образовательные ресурсы в рамках цифровой библиотеки были учебной поддержкой, используемой учениками, учителями и родителями в стране и за рубежом.

"Мы стремимся диверсифицировать и улучшить содержание учебной программы онлайн, а также создать инфраструктуру цифровых образовательных инструментов, которые облегчат доступ к учебному процессу",- отметил примар.

После подписания Меморандума стороны сообщили, что платформа www.educatieonline.md на втором этапе будет предлагать новые интерактивные уроки для всех учащихся страны в 2020-2021 учебном году.

"Эффективность учебного процесса, даже дистанционного, является для нас приоритетом. Мы продолжаем работать над созданием лучших условий обучения для наших детей. Инвестируя в подрастающее поколение сегодня, мы инвестируем в наше будущее",- отметили Чебан и Шаров.


Опубликовано: 12:07 27/05/2020

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