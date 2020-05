Primăria municipiului Chișinău și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au semnat miercuri un memorandum de colaborare interinstituțional privind învățământul la distanță. Documentul stabilește relațiile de parteneriat pentru dezvoltarea cooperării eficiente, în realizarea Proiectului Biblioteca Digitală „educatieonline.md".



Memorandumul stabilește că proprietarul bibliotecii digitale este Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, iar deținătorul acesteia este Primăria municipiului Chișinău, care va asigura implementarea, administrarea și funcționarea sistemului informațional.



După semnarea Memorandumului, Primarul general, Ion Ceban, a ținut să menționeze că proiectul „educațieonline" este cea mai frumoasă realizare comună, a autorităților publice locale din Chișinău și a Guvernului, respectiv, ministerul de resort, din ultima jumătate de an.



„Acest proiect a fost posibil să se întâmple, cu mobilizarea forțelor, în mai puțin de 2 luni de zile. Este bine că avem un proces continuu și dinamic și că ne putem dezvolta în continuare. Nu doar pe perioada pandemică, care a devenit o oportunitate în această privință. Mă bucur că acum toți actorii implicați, inclusiv finanțatorii și partenerii noștri sunt încrezători în evoluția proiectului. Asta ne încurajează să mergem înainte și să facem lucrul mai calitativ în continuare, la o scară mult mai largă", a menționat edilul capitalei.



La rândul său, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov și-a exprimat speranța că până la începutul noului an de studii 2020-2021, proiectul Biblioteca digitală va ajunge la o finalitate frumoasă, cu lecții realizate la toate materiile de studiu, pentru toate clasele I-XII. „Sunt sigur în reușita acestui proiect, pentru că lucrurile au început într-o perioadă complicată, de pandemie. Pe această cale mulțumesc tuturor celor implicați în filmarea orelor, inclusiv profesorilor, partenerilor etc. Platforma va fi dezvoltată. Vom avea lecții dar și alte module, care vor servi drept suport pentru desfășurarea procesului educațional, indiferent dacă va continua sau nu perioada pandemică", a spus ministrul Educației.



În calitate de parteneri, în procesul de realizare și implementare a proiectului Biblioteca digitală vor fi: Direcția generală educație, tineret și sport, Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Clasa Viitorului, Centrul Național de Inovații digitale în Domeniul Educației, TEKWIL - Centrul de excelență în domeniul TIC, Universitatea Tehnică a Moldovei. Partenerii vor contribui la dezvoltarea și mentenanța bibliotecii digitale.



Biblioteca digitală „educatieonline.md" este găzduită pe platforma Tehnologcă Guvernamentală Comună (MCloud).