Президент Игорь Додон подписал сегодня Указы о назначении Чрезвычайных и Полномочных Послов Республики Молдова в семь стран Европейского Союза.



Это Игорь Бодю - посол в Республике Польша; Анатол Чебук - посол в Республике Болгария; Александру Кодряну - посол в Чешской Республике; Алексей Кракан - посол в Португальской Республике; Лариса Микулец - посол в Ирландской Республике (в данный момент находится в Дублине); Андриан Роша - посол в Латвийской Республике, и Анатолие Урекяну - посол в Итальянской Республике.



«В ходе беседы с каждым из них подчеркнул важность углубления отношений с соответствующими государствами с целью укрепления торгово-экономических связей, привлечения прямых иностранных инвестиций, улучшения отношений на уровне регионов, расширения культурных и гуманитарных контактов, а также, не в последнюю очередь, для обмена визитами на уровне глав государств.



Пожелал назначенным послам успехов в выполнении их миссий и выразил уверенность в том, что партнёрство с данными странами получит новый импульс», - отметил Игорь Додон.



