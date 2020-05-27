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Президент подписал указы о назначении послов Республики Молдова в страны Евросоюза (ВИДЕО)


Президент Игорь Додон подписал сегодня Указы о назначении Чрезвычайных и Полномочных Послов Республики Молдова в семь стран Европейского Союза.

Это Игорь Бодю - посол в Республике Польша; Анатол Чебук - посол в Республике Болгария; Александру Кодряну - посол в Чешской Республике; Алексей Кракан - посол в Португальской Республике; Лариса Микулец - посол в Ирландской Республике (в данный момент находится в Дублине); Андриан Роша - посол в Латвийской Республике, и Анатолие Урекяну - посол в Итальянской Республике.

«В ходе беседы с каждым из них подчеркнул важность углубления отношений с соответствующими государствами с целью укрепления торгово-экономических связей, привлечения прямых иностранных инвестиций, улучшения отношений на уровне регионов, расширения культурных и гуманитарных контактов, а также, не в последнюю очередь, для обмена визитами на уровне глав государств.

Пожелал назначенным послам успехов в выполнении их миссий и выразил уверенность в том, что партнёрство с данными странами получит новый импульс», - отметил Игорь Додон.



Опубликовано: 11:52 27/05/2020

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