Глава государства приветствовал проверки, начатые Генпрокуратурой в отношении скандального видео
Президент Республики Молдова Игорь Додон поприветствовал проверки, инициированные Генеральной прокуратурой, в отношении скандального видео, растиражированного преступными олигархическими группами посредством нескольких депутатов. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Напомним, глава государства публично настоял на проведении этих расследований, в результате которых авторы лжи и клеветы понесут ответственность.
Напомним, глава государства публично настоял на проведении этих расследований, в результате которых авторы лжи и клеветы понесут ответственность.
Опубликовано: 11:48 27/05/2020
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