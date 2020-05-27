Президент Республики Молдова Игорь Додон поприветствовал проверки, инициированные Генеральной прокуратурой, в отношении скандального видео, растиражированного преступными олигархическими группами посредством нескольких депутатов. Об этом сообщила пресс-служба президента.



Напомним, глава государства публично настоял на проведении этих расследований, в результате которых авторы лжи и клеветы понесут ответственность.