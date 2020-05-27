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Илан Шор может быть осужден в Молдове, но отбывать наказание будет в Израиле


Илан Шор может быть выдан молдавской юстиции для судебного разбирательства по делу о краже миллиарда, но отбывать наказание будет в Израиле. Такое развитие событий возможно, если нашей стране удастся достичь соглашения с Израилем. Об этом заявил министр МВД Павел Войку в ходе передачи „Puterea a patra” на телеканале N4.

- В сотрудничестве с коллегами из ЕС и Израиля, учитывая, что их законодательство это позволяет: если будет соглашение о сотрудничестве, Илан Шор предстанет перед молдавской юстицией за совершение особо тяжких преступлений с условием, что отбывать наказание будет в Израиле, - заявил Войку.

Тем не менее, Войку уточнил, что достижение подобного соглашение – дело непростое, но возможное.

- Не так просто заключить подобное соглашение, потому что Илан Шор является гражданином Израиля и претендует на то, что подвергается политическим репрессиям, - пояснил Войку.

Министр также сообщил, что молдавские власти делают все возможное, чтобы добиться выдачи Шора.


Опубликовано: 11:07 27/05/2020

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