



Глава государства продолжает свои рабочие поездки по стране, на этот раз Игорь Додон на месте ознакомился с ситуацией в Кагульском районе, пообщался с двумя экономическими агентами, побывал в нескольких многодетных семьях и поздравил с Днём Победы ветеранов Великой Отечественной.



На предприятии по производству сыров президенту рассказали о накопленных долгах перед поставщиками сырья и местным бюджетом, из-за чего план производства выполняется лишь на 10%. Ситуация осложняется еще и тем, что из-за пандемии, главные потребители молочной продукции – местные учебные учреждения сейчас закрыты, и, соответственно, продажи снижаются, как и возможность выплачивать задолженности.



«Мы пострадали от пандемии, потому что 70-80% нашей продукции отправлялась в местные детские сады и школы, а сейчас эти поставки прекратились».



Также президент Додон побывал в аграрной компания, занимающейся выращиванием зерновых и овощных культур. Это предприятие из-за близкого расположения Прута, страдает от частого затопления посевов из-за разлива реки. Глава государства обещал помочь обоим экономическим агентам, заявив, что поддержка местного производителя и аграрного сектора – приоритет нынешней власти. Следующим пунктом рабочей поездки стало посещение молодой семьи Фриджиой, в которой родились тройняшки.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Будучи здесь, на юге, я решил заехать к вам и пожелать вашей молодой и дружной семье здоровья вам и вашим малышам, и привез небольшой подарок, самое необходимое».



Игорь Додон, будучи сам многодетным отцом, прекрасно понимает все тонкости воспитания детей. Глава государства подарил семье Фриджиой очень нужную в этот период бытовую технику, коляски, подгузники, детское питание и игрушки. Вторая семья, в гостях у которой побывал президент, это семья Бытлан. Здесь растут четверо детей, у одного из которых проблемы со здоровьем.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Вам тяжело, да? Мне и примар об этом сказал. Чтобы вам легче жилось, вот вам холодильник и небольшая финансовая помощь».



В Кагульском районе проживает два ветерана Великой Отечественной войны. 96-летний Александр Кокош, всю жизнь живёт в родном селе Джурджулешть. Ушёл на фронт в 1943 году, после войны и службы в армии вернулся в родные края, работал в порту соседнего города Рени, затем до самой пенсии – на железнодорожном вокзале Джурджулешт. Игорь Додон вручил Александру Кокошу высшую награду – Орден Республики.



Президента во дворе семьи Кокош встретил молодой солдат Красной Армии со знаменем.





Игорь Додон поздравил с прошедшим праздником Победы 98-летнего Илью Аксёнова, участника битвы за Москву, воевавшего в составе Западного фронта, затем Второго Прибалтийского фронта. Аксёнов дослужился до капитана медицинской службы, награждён Орденами Отечественной войны I и II степени, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами. После войны Илья Аксёнов служил в пограничных войсках, работал в партийных органах. Додон вручил ветерану Орден Республики.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я хочу вас поздравить с великим праздником, с Днем Победы! Сказать Вам большое спасибо за то, что вы сделали для нашей страны, для нашего народа и пожелать вам здоровья».



Через месяц Илье Аксенову исполнится 99 лет, Игорь Додон пожелал ветерану здоровья и пообещал, что обязательно приедет поздравить его со 100-летием!